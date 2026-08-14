Pakao na jugu Hrvatske: I sateliti zabilježili razmjere katastrofe

OroraTech

Veliki šumski požar koji je zahvatio područje Lokve Rogoznice kod Omiša približio se na svega 50 metara od centra grada, a razmjere vatrene stihije zabilježili su i sateliti.

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Satelitski sustav OroraTech prati požar od četvrtka navečer. Prva detekcija zabilježena je 13. kolovoza u 20:38 sati putem satelita Meteosat-12.

Situacija se ubrzo dramatično proširila. Do 23:41 sati sustav je evidentirao klaster s čak 200 žarišnih točaka, što pokazuje razmjere požara koji je zahvatio područje južno od Splita.

Iz OroraTecha su objavili i poruku podrške vatrogascima te svim ostalim službama koje se bore s vatrenom stihijom.

"Sretno svim vatrogascima i ostalim snagama na požarištu – neka vas čuva dragi Bog!", poručili su.

Požar je izazvao velik strah među stanovnicima i stanovništvom okolnih mjesta, dok vatrogasci ulažu goleme napore kako bi stavili vatru pod nadzor.

Razvoj situacije pratimo OVDJE.