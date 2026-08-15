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Svetkovina Velike Gospe

FOTO / Više desetaka tisuća vjernika na procesiji u Sinju: Među njima Glavina, Bulj...

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Hina
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15. kol. 2026. 12:18
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15.08.2026.,Sinj-Sve anom prosesijom zapocelo misno slavje u svetistu Gospe Sinjske Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Blagdanska procesija povodom svetkovine Velike Gospe u Sinju krenula je prijepodne u subotu ispred crkve Gospe sinjske, a predvodi je nadbiskup Splitsko-makarski mons. Zlatko Križić koji će predvoditi i središnje misno slavlje po završetku procesije.

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Sliku Čudotvorne Gospe u procesiji nose naizmjenice sinjski alkari, bogoslovi, časne sestre, predstavnici braniteljskih udruga i medicinske sestre.

Prema procjenama policije, u procesiji sudjeluje više desetaka tisuća vjernika, a među sudionicima su ministar turizma i sporta  Tonči Glavina, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, te župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Tijekom cjelodnevnih blagdanskih svečanosti u sklopu kojih se od jutarnjih do večernjih sati služi deset misa, u Sinju se, prema procjenama policije, očekuje i do 100 tisuća vjernika.

15.08.2026.,Sinj-Sve anom prosesijom zapocelo misno slavje u svetistu Gospe Sinjske Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Hodom sinjskim ulicama, sudionici procesije pjevaju pjesme u slavu Čudotvorne Gospe Sinjske, među ostalima i 'Gospe sinjska budi nam spas', 'Gospe sinjska pogledaj svoju djecu'. Preko razglas su čitane i poruke koje govore o višestoljetnoj ukorijenjenosti franjevaca u sinjski kraj.

Na  blagdan Velike Gospe u Sinj tradicionalno hodočaste  vjernici iz Dalmacije, susjedne BiH, te iz dijaspore. Mnogi vjernici iz Sinjskog i Cetinskog kraja, te dalmatinske zagore koji borave u inozemstvu, uzimaju godišnje odmore za blagdan Velike Gospe kako bi mogli na taj dan doći hodočastiti u rodni kraj. Brojni vjernici  iz Dalmacije u Sinj hodočaste pješačeći i po više desetaka kilometara.

Blagdan Velike Gospe u Sinju slavi se 311 godina. Proslava Čudotvorne Gospe Sinjske započela je nakon pobjede nad osmanskom vojskom 1715. godine, kada su višestruko malobrojniji  branitelji Sinja, uz, kako se vjeruje, Gospin zagovor, obranili grad. Po tom zagovoru i dobila je naziv Čudotvorna Gospa Sinjska.

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sinj blagdan velike gospe

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