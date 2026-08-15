FOTO / Više desetaka tisuća vjernika na procesiji u Sinju: Među njima Glavina, Bulj...

Na blagdan Velike Gospe u Sinj tradicionalno hodočaste vjernici iz Dalmacije, susjedne BiH, te iz dijaspore. Mnogi vjernici iz Sinjskog i Cetinskog kraja, te dalmatinske zagore koji borave u inozemstvu, uzimaju godišnje odmore za blagdan Velike Gospe kako bi mogli na taj dan doći hodočastiti u rodni kraj. Brojni vjernici iz Dalmacije u Sinj hodočaste pješačeći i po više desetaka kilometara.