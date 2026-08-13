KOLIKO DUGO MOŽEMO ŽIVJETI?
Znanstvenici procijenili granicu ljudskog života: Nakon ove dobi tijelo se više ne može potpuno oporaviti
Iako uravnotežena prehrana, izbjegavanje cigareta i aktivan način života mogu potencijalno produljiti životni vijek, kraj života je neizbježan.
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Ured za nacionalnu statistiku navodi da je očekivaniživotni vijek u Europi od 2020. do 2022. godine iznosio 78,6 godina za muškarce i 82,6 godina za žene. To je više nego u SAD-u, gdje muškarci u prosjeku žive oko 74,8 godina, a žene 80,2 godine.
No, činjenica da postoji prosjek ne znači da nema iznimaka. Francuskinja Jeanne Calment imala je 122 godine kada je umrla 1997. godine, čime je postala najstarija zabilježena osoba i superstogodišnjakinja, odnosno osoba koja ima 110 ili više godina.
Iako većina ljudi nije ni približno do te dobi, postavlja se pitanje koliko dugo ljudsko tijelo teoretski može živjeti.
Znanstvenici otkrili da se između 120. i 150. godine gubi sposobnost ljudskog tijela da se potpuno oporavi
Znanstvenici iz singapurske biotehnološke kompanije, sa sjedištem u američkom gradu Buffalu, 2022. godine proučavali su ljudsku otpornost i sposobnost tijela da se oporavi od oštećenja. Uz pomoć umjetne inteligencije analizirali su medicinske podatke 100.000 dobrovoljaca kako bi procijenili maksimalni životni vijek čovjeka.
Uzimajući u obzir čimbenike poput dobi, bolesti i životnog stila, otkrili su da se između 120. i 150. godine gubi sposobnost ljudskog tijela da se potpuno oporavi. To bi značilo da čovjek ne može živjeti dulje od te granice.
Druge znanstvene studije o starenju navode da bi rekord za najstariju osobu na svijetu do 2100. godine vjerojatno mogao biti ponovno oboren, no neće svi doživjeti duboku starost poput Calment.
U međuvremenu se testiraju lijekovi koji bi mogli usporiti proces starenja tijela i teoretski omogućiti nekome da živi do 200 godina. Ipak, ideja da ćemo svi doživjeti 200 godina još je daleko.
Ako bi netko uspio doživjeti 150 godina, to bi bilo svojevrstan fenomen, a možda bi se do tada izumio i način da ljudi zapravo žive vječno, možda kao roboti.
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