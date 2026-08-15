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ljetna kampanja

Rusija zauzela 19 mjesta na jugoistoku Ukrajine?

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Hina
|
15. kol. 2026. 12:43
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Rusija
REUTERS/Alexander Ermochenko

Ruske snage zauzele su 19 naselja u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine tijekom ljetne kampanje, objavilo je rusko ministarstvo obrane u subotu.

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Ministarstvo se u priopćenju pozvalo na izvješće Pjotra Bolgareva, zapovjednika istočne grupe ruskih snaga, no nije imenovalo zauzeta naselja.

Ministarstvo je odvojeno kazalo da je ruska vojska nedavno preuzela kontrolu nad mjestom Ribalskoje u Zaporiškoj oblasti, izvijestila je novinska agencija Interfax.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti vjerodostojnost izvješća s bojišta.

Rusko napredovanje na bojišnici je usporilo ove godine iako je Moskva intenzivirala svoje napade balističkim projektilima na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu rekao da su njegove snage ove godine vratile kontrolu nad 745 četvornih kilometara teritorija koji je bio pod ruskom okupacijom diljem jugoistočnog bojišta.

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Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina

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