ljetna kampanja
Rusija zauzela 19 mjesta na jugoistoku Ukrajine?
Ruske snage zauzele su 19 naselja u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine tijekom ljetne kampanje, objavilo je rusko ministarstvo obrane u subotu.
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Ministarstvo se u priopćenju pozvalo na izvješće Pjotra Bolgareva, zapovjednika istočne grupe ruskih snaga, no nije imenovalo zauzeta naselja.
Ministarstvo je odvojeno kazalo da je ruska vojska nedavno preuzela kontrolu nad mjestom Ribalskoje u Zaporiškoj oblasti, izvijestila je novinska agencija Interfax.
Reuters nije mogao nezavisno provjeriti vjerodostojnost izvješća s bojišta.
Rusko napredovanje na bojišnici je usporilo ove godine iako je Moskva intenzivirala svoje napade balističkim projektilima na Kijev i druge ukrajinske gradove.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu rekao da su njegove snage ove godine vratile kontrolu nad 745 četvornih kilometara teritorija koji je bio pod ruskom okupacijom diljem jugoistočnog bojišta.
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