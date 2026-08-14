Liječnica iz prihvatnog centra: "To nisam u životu vidjela, prizori su bili prestrašni"

Pomoć je, kaže, pristizala sa svih strana. "U ovako strašnoj situaciji vidite koliko su ljudi puni dobrote i topline. Svi su se odazvali, od ugostitelja s toplim obrocima, ljudi s toplom odjećom i krevetima...", rekla je i dodala da se ne sjeća da je to područje ikad doživjelo nešto slično.