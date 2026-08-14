Bez lijekova i obitelji
Liječnica iz prihvatnog centra: "To nisam u životu vidjela, prizori su bili prestrašni"
Brojni ljudi koji su zbog velikog požara morali napustiti svoje domove tijekom noći su stigli u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj. Mnogi su bili u šoku, dezorijentirani i prestrašeni, a hitne službe, volonteri i građani cijelu su noć pomagali evakuiranima.
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U prihvatnom centru u Omišu od prvih sirena, oko 21 sat, bila je i liječnica koja je svjedočila prizorima koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti. Posebno su teške bile situacije u kojima su se našla djeca, trudnice i starije osobe.
Među evakuiranima bila su i mala djeca koja zbog kaosa nisu ponijela inzulin, trudnica pred porodom te stariji ljudi koji u panici nisu znali gdje su im članovi obitelji.
"To nisam u svom životu vidjela. Strašan prizor ljudi koji ne govore jezik, ne znaju gdje su. Od male djece na inzulinu koja nisu ponijela inzulin, trudnica pred porodom, starih ljudi koji ne znaju gdje su njihovi članovi obitelji. Zaista jedna vrlo zahtjevna i teška situacija, prestrašno", izjavila je liječnica za Dnevnik.hr.
Unatoč dramatičnim okolnostima, istaknula je iznimnu organizaciju i solidarnost. Zahvalila je Hitnoj pomoći Splitsko-dalmatinske županije, Crvenom križu, Gradu Omišu, ali i brojnim građanima i ugostiteljima koji su se odmah uključili u pomoć.
Pomoć je, kaže, pristizala sa svih strana. "U ovako strašnoj situaciji vidite koliko su ljudi puni dobrote i topline. Svi su se odazvali, od ugostitelja s toplim obrocima, ljudi s toplom odjećom i krevetima...", rekla je i dodala da se ne sjeća da je to područje ikad doživjelo nešto slično.
Volonteri tragali za nestalim članovima obitelji
U pomoć su se spontano uključivali i brojni volonteri. Jedna od njih opisala je nekoliko posebno potresnih situacija iz noći.
Jedna obitelj tražila je stariju članicu koja nije imala mobitel i kojoj se nitko nije mogao javiti. U drugom slučaju, mlada djevojka ispričala je da je dio njezine obitelji u panici ušao u more, iako neki od njih nisu bili plivači.
Volonteri su pokušavali pronaći informacije i povezati ih s nadležnim službama, a tražena je i pomoć liječnika koji govore poljski kako bi djevojci mogli prenijeti eventualne informacije s terena.
"Zaista jedna jako tužna situacija", opisala je volonterka.
Posebna pozornost tijekom noći bila je usmjerena na najranjivije – bebe stare svega nekoliko mjeseci, malu djecu, ali i starije osobe koje su se u trenutku evakuacije našle u iznimno teškim i stresnim okolnostima.
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