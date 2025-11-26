Koja država ima najviše planina?

Nepal nosi ovu titulu jer se moćni himalajski lanac proteže gotovo cijelom zemljom. Ove goleme planine nastale su kada se Indijska ploča sudarila s Euroazijskom pločom, podižući tlo i stvarajući neke od najviših vrhova na Zemlji. Danas je gotovo 75% nepalskog teritorija planinsko ili brdovito, što ovu zemlju čini jednom od najviših i najstrmijih na svijetu. Brzi porast nadmorske visine od ravnica do vrhova stvara zadivljujuće pejzaže koji se rijetko viđaju bilo gdje drugdje.