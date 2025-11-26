Koja država ima najviše planina?

Ova je zemlja ispunjena strmim brdima, dubokim dolinama, snježnim grebenima i visokim vrhovima koji stvaraju jedan od najdramatičnijih terena na svijetu.
Nepal je država s najviše planina, dom 8 od 10 najviših vrhova na svijetu, uključujući Mount Everest.
Gotovo cijeli njezin krajolik uzdiže se uz Himalaju. Ova azijska država ultimativna je planinska destinacija. Surova geografija oblikuje klimu, kulturu, način života i globalni identitet ove zemlje.
Zašto je Nepal poznat kao svjetska planinska prijestolnica
Nepal nosi ovu titulu jer se moćni himalajski lanac proteže gotovo cijelom zemljom. Ove goleme planine nastale su kada se Indijska ploča sudarila s Euroazijskom pločom, podižući tlo i stvarajući neke od najviših vrhova na Zemlji. Danas je gotovo 75% nepalskog teritorija planinsko ili brdovito, što ovu zemlju čini jednom od najviših i najstrmijih na svijetu. Brzi porast nadmorske visine od ravnica do vrhova stvara zadivljujuće pejzaže koji se rijetko viđaju bilo gdje drugdje.
Najpoznatije i najznačajnije planine Nepala
Mount Everest
Mount Everest, visok 8.848,86 m, najviša je točka na Zemlji, zbog čega je Nepal poznat širom svijeta. Tisuće penjača svake godine sanjaju o osvajanju njegova vrha, a njegove ledene padine izazov su čak i najiskusnijim alpinistima. Everest je također oblikovao nepalsku turističku industriju, stvarajući radna mjesta, mogućnosti za vođenje ekspedicija i globalno priznanje.
Kanchenjunga
Uzdiže se na 8.586 m i poznata je po svojoj udaljenoj ljepoti i moćnoj prisutnosti. Nalazi se na granici Nepala i Indije te je okružena dubokim šumama, ledenjacima i dolinama koje nisu zahvaćene velikim gužvama.
Lhotse
Ova se planina uzdiže na 8.516 m i tvori masivan zid od leda i stijena pokraj Everesta. Poznata je po strmim liticama i zahtjevnim penjačkim rutama. Zajedno s Everestom i Nuptseom, Lhotse stvara jednu od najupečatljivijih planinskih formacija u Himalaji, koja svake godine privlači penjače i fotografe.
Makalu
Makalu doseže 8.485 m i lako je prepoznatljiv po savršenom piramidalnom obliku. Izuzetno se teško popeti na ovu planinu zbog oštrih grebena i nepredvidiva vremena.
Cho Oyu
Sa svojih 8.188 m visine smatra se jednim od pristupačnijih visokih vrhova, što ga čini popularnim među iskusnim penjačima koji se pripremaju za Everest. Njegove široke padine nude izvanredne himalajske poglede. Planina se nalazi blizu granice Nepala i Tibeta te je poznata po blažem terenu u usporedbi s drugim divovskim vrhovima.
Nevjerojatne činjenice o planinama Nepala
Nepal ima 8 od 10 najviših planina na svijetu
Zbog toga je Nepal država na Zemlji s najviše planinskih vrhova. Nijedna druga nacija nema tako gustu skupinu iznimno visokih vrhova. Ove masivne planine privlače znanstvenike, istraživače, planinare i penjače iz cijelog svijeta.
Nadmorska visina raste s 60 na 8.848 m
Nepal ima jednu od najoštrijih promjena nadmorske visine na svijetu. U samo nekoliko stotina kilometara zemlja se uzdiže od nizinskih džungli do vrha Mount Everesta. To stvara jedinstvenu klimu, zone divljih životinja i prekrasne pejzaže.
Himalaja i dalje raste svake godine
Nepalske se planine podižu za nekoliko milimetara godišnje jer se tektonske ploče ispod njih i dalje približavaju. To znači da je Himalaja još uvijek mlada i aktivna, što dovodi do dramatičnih pejzaža i čestih geoloških promjena.
Globalno središte planinarenja
Milijuni posjetitelja svake godine dolaze na poznate planinarske ture poput baznog kampa Everesta, kruga Annapurne i doline Langtang. Turizam osigurava radna mjesta, podržava lokalne zajednice i čini Nepal jednom od najboljih svjetskih avanturističkih destinacija.
