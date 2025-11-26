Pet grešaka na samoposlužnim blagajnama vas skupo koštaju, upozoravaju stručnjaci

Tada Images/Shutterstock/ilustracija

Jedno vrijeme činilo se da trgovine poput Walmarta i Costca razmišljaju o ukidanju samoposlužnih blagajni zbog pritužbi kupaca na neispravne uređaje i pogrešno obračunate cijene. No izgleda da je praktičnost – kraći redovi i manje interakcije – ipak prevagnula.

Budući da će ova tehnologija ostati, donosimo popis grešaka koje biste mogli raditi, a zbog kojih trošite više nego što biste trebali. U nastavku pročitajte pet najskupljih pogrešaka na samoposlužnim blagajnama, pišeBest Life.

1. Ne provjeravate postoji li skimmer prije plaćanja

Kriminalci će učiniti sve kako bi došli do vaših financijskih podataka, pa čak i postaviti skimmere na čitače kartica u velikim trgovinama.

I dok blagajnici mogu provjeravati svoje uređaje, Michael Podolsky, izvršni direktor platforme PissedConsumer.com, kaže za Best Life da kupci često zaborave da i samouslužne blagajne mogu biti meta.

„Kako biste zaštitili svoje financijske podatke, odvojite trenutak da provjerite postoji li na uređaju bilo kakav neobičan dodatak“, upozorava on.

Prema Marie Clark, stručnjakinji za maloprodaju, samoposlužne blagajne posebno su rizične jer ih radnici manje nadziru.

„Skimmeri se mogu pojaviti bilo gdje – čak i u velikim trgovinama poput Costca ili Targeta“, kaže ona. To se više puta dogodilo i u Walmartu.

Ako ne možete platiti digitalno, izaberite kreditnu karticu radije nego debitnu i dobro pregledajte čitač kartica. „Plastika bi trebala biti u jednom komadu i svi uređaji obično izgledaju isto. Ako vaš izgleda drugačije – to je znak za uzbunu“, dodaje Clark.

2. Ne provjeravate razlike u cijeni

Veliki broj trgovina nedavno se našao u medijima zbog prekomjernog naplaćivanja kupcima na samoposlužnim blagajnama. Zbog toga trebate biti posebno oprezni.

„Ponekad se cijena na polici razlikuje od cijene na blagajni“, kaže tehnološki stručnjak Michael Wilson. „Uvijek provjerite ekran kako biste bili sigurni da vam je naplaćeno ispravno.“

3. Ne pazite na svaki artikl koji se skenira

Pogreške pri skeniranju nisu jedini način da budete previše naplaćeni. Djeca često vole skenirati artikle, ali ako im dopustite da pomognu, morate ih nadgledati.

„Ponekad skeniranje reagira sa zakašnjenjem pa djeca pokušaju ponovno skenirati misleći da prvi put nije uspjelo“, upozorava Clark. Tako se artikli mogu skenirati dvaput.

Također, provjerite račun nakon završetka kupnje – Walmartovi kupci ranije su se žalili da ih je uređaj dvostruko ili trostruko naplatio za isti artikl.

4. Ne koristite karticu trgovine

Na samouslužnoj blagajni nitko vas neće podsjetiti na karticu za bodove ili popuste, kaže Alex Veytsman, stručnjak za upravljanje financijama.

„Na običnoj blagajni blagajnik će vas pitati imate li karticu. Na samouslužnoj vas sustav možda neće pitati, pa je lako zaboraviti“, kaže on.

Uvijek unaprijed pripremite karticu kako ne biste propustili bodove ili popuste.

5. Blokirate pogled kameri

Većina samoposlužnih blagajni ima kamere koje snimaju cijeli proces, kaže analitičar potrošačkih trendova Clay Cary.

Problem nastaje kada kupci nesvjesno blokiraju kameru torbama ili glomaznim predmetima.

„To može dovesti do sporova oko kupnje i stvoriti probleme i kupcima i trgovcima“, kaže Cary. „Uvijek osigurajte nesmetan pogled kameri – jasna video-snimka može pomoći u rješavanju mogućih nesporazuma.“