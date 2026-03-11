Smanjite račun za struju ako koristite sušilicu za rublje: Treba vam samo jedan ručnik

Postupak je jednostavan: najprije se pripremi čist, potpuno suh ručnik, a zatim se mokro rublje stavi u sušilicu kao i inače. Ručnik se položi preko odjeće i pokrene se standardni program sušenja. Nakon 15 do 20 minuta ciklus se nakratko zaustavi, ručnik se izvadi, a zatim se program nastavlja dok se svi komadi odjeće ne osuše.