Smanjite račun za struju ako koristite sušilicu za rublje: Treba vam samo jedan ručnik

Sušenje rublja u vlažnim uvjetima može biti skupo zbog potrošnje sušilice, ali jednostavan trik s ručnikom može vam pomoći da uštedite na računima za električnu energiju.
Na društvenim mrežama kruži jednostavan trik koji ubrzava sušenje rublja u sušilici i smanjuje potrošnju energije. Rješenje podrazumijeva korištenje suhog ručnika zajedno s mokrim rubljem u sušilici. Ideja je da ručnik upije dio vlage iz odjeće, pa se ukupno vrijeme rada uređaja skraćuje, piše Klix.
Savjetuje se da se u bubanj, uz mokru odjeću, doda jedan potpuno suh ručnik jer će on tijekom prvog dijela ciklusa upiti velik dio vlage. Kada sušilica počne raditi, ručnik upija vodu iz ostalih komada odjeće. Na taj način, tvrde korisnici društvenih mreža, vrijeme rada sušilice može se prepoloviti.
Profesionalna čistačica Laura Avila govorila je o prednostima ove metode. Objašnjava da ručnik ne samo da upija višak vode, nego pomaže i u razdvajanju većih nakupina mokre odjeće u bubnju, čime omogućuje toplom zraku da lakše cirkulira između tkanina i ravnomjernije ih suši.
Prema njezinu objašnjenju, dodani ručnik najprije apsorbira dio vlage iz mokre odjeće pa sušilica ima manje vode koju treba ukloniti zagrijavanjem. Zbog toga uređaj radi učinkovitije, a odjeća se brže osuši. Osim toga, stvaranje većeg prostora između komada rublja pomaže bržem protoku toplog zraka pa se i najdeblje tkanine lakše osuše.
Zato stručnjaci naglašavaju da ručnik treba izvaditi iz bubnja nakon otprilike 15 do 20 minuta rada. Do tada je već upio znatnu količinu vode i postao vlažan pa bi njegovo ostavljanje u sušilici moglo usporiti daljnje sušenje.
Postupak je jednostavan: najprije se pripremi čist, potpuno suh ručnik, a zatim se mokro rublje stavi u sušilicu kao i inače. Ručnik se položi preko odjeće i pokrene se standardni program sušenja. Nakon 15 do 20 minuta ciklus se nakratko zaustavi, ručnik se izvadi, a zatim se program nastavlja dok se svi komadi odjeće ne osuše.
U komentarima na društvenim mrežama spominje se i dodatna korist slične metode. Ako vam je neki komad odjeće zgužvan, a nemate vremena za peglanje, stavite ga nakratko u sušilicu s blago vlažnim ručnikom. Para koja nastaje zagrijavanjem vlažnog ručnika može pomoći da se nabori izravnaju.
