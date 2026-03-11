"ZAGREPČANKA" NA MIGU 29
Ogorec: Ne postoji sustav koji bi nas obranio od srpske hipersonične rakete, moramo jačati i obrambene i napadačke kapacitete
Vojni analitičar Marinko Ogorec u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je hvalisanje Srbije hipersoničnom raketom "Zagrepčanka" i razvoj situacije u Iranu, odnosno na Bliskom istoku
"Nije važno ima li već Srbija hipersoničnu raketu kojom se hvale - ako je nemaju, imat će je. Naziv "Zagrepčanka" jasno i glasno pokazuje koji je plan, smjer i cilj Srbije, odnosno koje su smjernice srpske vanjske politike. Hrvatska mora sad jačati obrambene potencijale, povećati oružane snage i intezivirati nabavu odgovarajućih sustava naoružanja i opreme", upozorio je vojni analitičar Ogorec.
Riječ je o hipersoničnoj raketi dometa 400 km, koju su srpski tabloidi prozvali "Zagrepčanka", a Ogorec kaže kako se svi ruski hipersonični sustavi, poput Kindžala, koriste za gađanje značajnih stacionalnih ciljeva na većoj udaljenosti.
"Za te rakete još ne postoje odgovarajući sustavi obrane. Vidjeli smo je montiranu na srpski MIG 29, to je raketa zrak-zemlja, a Hrvatska sad nema obranu od nje, osim ako ne pogodi MIG 29 prije nego li je ispali. Kad bi došlo do ispaljivanja, vjerojatno bi to učinili s udaljenosti na kojoj bi MIG-ovi bili zaštićeni od protuzračnog djelovanja", naglašava Ogorec.
Što nas može obraniti od hipersoničnih raketa?
Dodao je kako bi nam pomogla nabava sustava protuzračne obrane najsuvremenijeg tipa i jačanje i obrambenih i napadačkih kapaciteta.
"Srbija se intenzivno naoružava i oprema oružane snage. Dobro su naoružani i snage su im dobro osposobljene. Hrvatska o tome mora voditi računa. Naše oružane snage moraju biti spremne prevenirati napade s bilo koje strane jer Srbija nije jedina zemlja u okruženju koja ima pretenzija prema našem teritoriju i koja izvlači povijesne karte. Ako iznos u proračunu za inteziviranje opremanja naših snaga nije predviđen, treba ga predvidjeti. Riječ je o visokim iznosima i pitanje je kako možemo uopće doći do onog što bi nas obranilo od hipersoničnih raketa", ističe Ogorec u razgovoru s Ladišićem.
Hormuški tjesnac neće uskoro biti otvoren
Komentirao je i situaciju u Iranu i na Bliskom istoku. Rekao je da je prolaz Hormuškim tjesnacem iznimno opasan jer ga Iranci zatvaraju miniskim poljima, ali i dalje su im aktivne i obalne bitnice kojima mogu gađati plovila.
"Situacija se usložnjava i komplicira. Nisam siguran da je Trumpova ideja da će vojnom pratnjom štititi tankere koji će ploviti kroz Hormuški tjesnac dobra i provediva. Postojeći sustavi obalnih raketnih i topničkih bitnica mogu gađati brodove koji bi pokušali proći, a sad su tu i minska polja", kazao je Ogorec i dodao kako će Hormuški tjesnac sigurno još neko vrijeme biti zatvoren za brodove.
Trumpu se žuri, ali Iran nije pokoren ni po kojem pitanju
Smatra da nije točno da je američko-izraelska koalicija uništila 90 posto lansera raketa i 80 posto lansera dronova jer bi intezitet iranskih napada znatno pao da je to točno. Ipak, u većoj mjeri su uništeni iransko ratno zrakoplovstvo i mornarica.
"Američko-izraelska koalicija zavladala je iranskim nebom, ali to očito nije dovoljno i neće dovesti do pada režima u Teheranu. Iran je očito premrežen obavještajcima SAD-a i Izraela - bez njih ne bi bila moguća Hameneijeva likvidacija, ali tek ćemo vidjeti hoće li se ubacivati komandosi i posebne postrojebe koje bi krenule u razaranje struktura od visokog interesa poput skladišta radioaktivnog materijala, odnosno obogaćenog urana", procjejnjuje Ogorec.
Smatra da se Trumpu žuri završiti napad na Iran jer cijene nafte divljaju, a kod kuće mu ne to negativno utječe na popularnost, ali to neće biti baš jednostavno.
"Možda će povući snage i proglasiti pobjedu, ali moramo znati da se na terenu ništa nije promijenilo – ni režim ni struktura iranskog društva. Nisu ispunjeni ni izraelski ciljevi da postanu dominantna sila u regiji. Iran nije pokoren po bilo kojem pitanju i sve što im je uništeno mogu obnoviti za nekoliko godina ako napadi prestanu. Bez intezivnih borbenih djelovanja na zemlji Iran neće biti poražen i i ako se Trump sad povuče za par godina imat ćemo istu situaciju s Iranom", zaključio je Ogorec.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare