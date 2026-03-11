"Srbija se intenzivno naoružava i oprema oružane snage. Dobro su naoružani i snage su im dobro osposobljene. Hrvatska o tome mora voditi računa. Naše oružane snage moraju biti spremne prevenirati napade s bilo koje strane jer Srbija nije jedina zemlja u okruženju koja ima pretenzija prema našem teritoriju i koja izvlači povijesne karte. Ako iznos u proračunu za inteziviranje opremanja naših snaga nije predviđen, treba ga predvidjeti. Riječ je o visokim iznosima i pitanje je kako možemo uopće doći do onog što bi nas obranilo od hipersoničnih raketa", ističe Ogorec u razgovoru s Ladišićem.