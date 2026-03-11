Dodao je i da u ranijim ispitivanjima stanja nebodera, u pripremi postupka nabave, nije bila potvrđena prisutnost azbesta i da se ispitivanje radilo na nižim katovima na kojima azbest nije pronađen. Zbog azbesta trenutno se neće provoditi ni skidanje reklama i antene s krova nebodera. Nije precizirao koliko će pronalazak azbesta usporiti radove i uklanjanje Vjesnika.