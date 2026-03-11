Državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić rekao je u srijedu da se zbog azbesta na 16. katu Vjesnika produljuju rokovi uklanjanja nebodera, pa tako ni promet u podvožnjaku Slavonske avenije najvjerojatnije neće biti pušten kako je planirano 21. ožujka.
Državni tajnik Glavinić izjavio je da je nakon završenih ispitivanja, koje je proveo izvođač radova, tvrtka Eurco, ustanovljeno da na 16. katu nebodera ima azbesta te da stručni nadzor zabranjuje daljnje radove na tom i 15. katu koji predstavlja sigurnu zonu.
Glavinića su novinari pitali zna li se o kojim se količinima azbesta radi. "Teško mi je reći sad o kojim količinama, ali mogu reći da se nalaze 24 stupa u kojima je sigurno azbest. On je sad u statičkom smislu siguran”, istaknuo je državni tajnik.
Odgovarajući na pitanje je li se nešto napravilo da se azbest ne širi zbog vremenskih prilika i da se s nebodera prijepodne širio dim, Glavinić je rekao da se nikakve mehaničke radnje nisu posljednjih dana odvijale na 16. etaži.
"Mi smo razgovarali s ustanovom Andrija Štampar jutros, s obzirom da oni u blizini Vjesnika imaju mjerne stanice i nije zabilježeno nikakvo onečišćenje zraka u vidu azbesta”, naglasio je državni tajnik.
Dodao je i da u ranijim ispitivanjima stanja nebodera, u pripremi postupka nabave, nije bila potvrđena prisutnost azbesta i da se ispitivanje radilo na nižim katovima na kojima azbest nije pronađen. Zbog azbesta trenutno se neće provoditi ni skidanje reklama i antene s krova nebodera. Nije precizirao koliko će pronalazak azbesta usporiti radove i uklanjanje Vjesnika.
Na novinarsko pitanje hoće li uklanjanje azbesta provesti Eurco, Glavinić je potvrdno odgovorio, ističući da izvođač radova ima iskustva s azbestom na drugim gradilištima i uklonit će ga na što adekvatniji i sigurniji način sukladno propisima.
Zbog situacije s azbestom najvjerojatnije će se odgoditi i puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji koji je bio predviđen za 21. ožujka.
Novinare je zanimalo i gdje se trenutačno zbrinjava otpad nakon radova koji su u tijeku, na što je Glavinić odgovorio da je izvođač nadležan za odvoz otpada i njegovo zbrinjavanje na siguran način.
"On je akreditiran i ima licencu za zbrinjavanje otpada, odnosno njegov podizvođač, sukladno svim propisima”, ističe državni tajnik.
Upitan je i je li se definitivno odustalo od miniranja i da je to potvrđeno na jednom od sastanaka, odgovorio je da javnost mora pričekati petak (13. ožujka) i konferenciju za medije pa će potvrditi na koji će se način neboder ukloniti.
