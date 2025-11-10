Svi su se čudili kada je popularni Amerikanac kupio kuću za 5.000 eura u Zagorju, a evo kako izgleda danas

Svakim je danom sve bliži ostvarenju svoje kuće iz snova, a svaki korak pritom pažljivo dokumentira.
Oglas
Justus Reid, Amerikanac koji je posljednjih godina putovao po zemljama bivše Jugoslavije, početkom ljeta objavio je da je kupio kuću na Balkanu za 5.000 eura. Iako je cijena mala, mnogi se ne bi voljeli naći u njegovoj situaciji, no Reid je bio oduševljen i pun entuzijazma, prenosi Nova.rs.
Pokazao je u kakvom je stanju kuća i najavio početak radova, budući da ondje planira živjeti. Ipak, vjerojatno ni sam nije bio svjestan koliko je taj pothvat zahtjevan.
Kuća nije bila samo zapuštena – nalazi se usred šume, bez struje i vode, a do nje ne vodi ni cesta. Njegovi pratitelji mogli su na društvenim mrežama svakodnevno pratiti kako se nosi s novim izazovima, no odmah ga je oduševila srdačnost lokalnih ljudi i njihova spremnost da mu pomognu.
"Puno su mi pomogli, i dalje mi pomažu, i jako sam im zahvalan. Od čišćenja puta i dvorišta, pa sve do građevinskih radova koje sam započeo. Posjetio me i načelnik općine te mi obećao pomoć oko dovođenja vode i nasipanja puta, kako bi se do kuće moglo doći i automobilom. U svakom slučaju, ljudi su susretljivi – pozivaju me na ručak ili večeru jer znaju da sam ovdje sam, bez struje i vode“, ispričao je za portal Zagorje.com, koji je otkrio da je Justus Reid kupio kuću u šumi u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Sada, u svom sedamdesetom videu o toj temi, već radi na „detaljima“ poput postavljanja solarnih panela i početaka uvođenja vode, no suočava se i s novim izazovima – kraćim danima i hladnijim vremenom.
U svakom slučaju, kuća već izgleda neprepoznatljivo, a nadamo se da ćemo uskoro vidjeti njezino konačno, uređeno izdanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas