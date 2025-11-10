Svi su se čudili kada je popularni Amerikanac kupio kuću za 5.000 eura u Zagorju, a evo kako izgleda danas

"Puno su mi pomogli, i dalje mi pomažu, i jako sam im zahvalan. Od čišćenja puta i dvorišta, pa sve do građevinskih radova koje sam započeo. Posjetio me i načelnik općine te mi obećao pomoć oko dovođenja vode i nasipanja puta, kako bi se do kuće moglo doći i automobilom. U svakom slučaju, ljudi su susretljivi – pozivaju me na ručak ili večeru jer znaju da sam ovdje sam, bez struje i vode“, ispričao je za portal Zagorje.com, koji je otkrio da je Justus Reid kupio kuću u šumi u Krapinsko-zagorskoj županiji.