Oglas

OPREZ!

Ako ste kupili ovu salamu, ne konzumirajte je! Moguća je prisutnost opasne bakterije

author
N1 Info
|
10. stu. 2025. 07:29
sendvič- pixabay
Pixabay/Ilustracija / Pixabay

Proizvodi se mogu vratiti na mjesto kupnje, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa.

Oglas

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod PIKOK DELIKATES KUHANA ŠUNKA 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

“Molimo sve kupce koji posjeduju navedene proizvode da ih ne konzumiraju.

Proizvodi se mogu vratiti na mjesto kupnje, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa”, navode iz Lidla.

Teme
kuhana šunka salama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ