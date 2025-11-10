Ako ste kupili ovu salamu, ne konzumirajte je! Moguća je prisutnost opasne bakterije

Proizvodi se mogu vratiti na mjesto kupnje, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod PIKOK DELIKATES KUHANA ŠUNKA 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
“Molimo sve kupce koji posjeduju navedene proizvode da ih ne konzumiraju.
Proizvodi se mogu vratiti na mjesto kupnje, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa”, navode iz Lidla.
