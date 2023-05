Treneri otkrili koju pogrešku žene rade kada treniraju

Podijeli :

Pexels / cottonbro

Mrtvo dizanje velika većina žena izbjegava kako ne bi previše nabildale mišiće. Međutim, treneri objašnjavaju kako je to velika pogreška jer postoji mnogo dobrobiti koje donosi upravo ova vježba.

Isto tako, mnoga dosadašnja istraživanja pokazala su da mrtvo dizanje ima brojne prednosti za zdravlje, posebno kod žena. Tako je jedna studija iz 2014. godine otkrila da trening snage sagorijeva više od 450 kalorija na sat, a točan broj može varirati ovisno o intenzitetu vježbanja i težini. Kako objašnjavaju autori studije, ova vrsta vježbe potiče bržu potrošnju kalorija i samim time ubrzava metabolizam, što doprinosi uspješnijem mršavljenju. Osim toga, mrtvo dizanje odlična je vježba i za držanje jer potiče bolje zdravlje leđa i mišića kralježnice, a smanjuje i bolove, piše Index Fit.

Mrtvo dizanje također dokazano poboljšava naše kardiovaskularno zdravlje jer djeluje na zdravlje srca. Naime, intenzitet same vježbe pokreće protok krvi u mišiće, zbog čega srce radi jače nego što je to slučaj u mirovanju. To, objašnjavaju stručnjaci, dovodi do boljeg kardiovaskularnog zdravlja, ali je važno da se ne pretjera s težinom i intenzitetom.

