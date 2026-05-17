ubojstvo mladića
Župnik iz Drniša: Vidio sam ga prije tri dana, pružio sam mu ruku. Nisam ni pomislio da će doći do tragedije
Prema dostupnim informacijama, policija traga za Kristijanom Aleksićem, kojeg sumnjiči za ubojstvo mladića koji je u trenutku pucnjave dostavljao pizzu. Osumnjičeni ga je ustrijelio na terasi obiteljske kuće, nakon čega je uzeo ruksak sa stvarima i pobjegao.
Župnik Gospe od Ružarija u Drnišu, fra Lukica Vojković, rekao je za 24sata kako je ubojicu Kristijana Aleksića vidio prije samo tri dana.
"Pozdravio sam ga: ‘Kristijane, bok’, pružio mu ruku. Kad bih razgovarao s njim nasamo, nikad nisam imao predosjećaj da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Da jesam, prvi bih zvao policiju - rekao je fra Vojković koji spletom okolnosti nije za vikend u Drnišu.
"Otužno je sve ovo što se dogodilo. Puno ljudi danas nije ni došlo na misu, čak su i roditelji ministranata rekli da ih neće poslati. Svi su u strahu. Sveta misa se ipak održala, ali je bilo puno manje svijeta nego inače - kaže župnik te dodaje da je Aleksić živio blizu župne crkve.
Ubijeni mladić bio je, kaže, predivna duša.
"Znao sam ga iako je on kada sam ja došao već bio srednjoškolac. Dolazio je redovito na misu, bio je uzoran i već kao srednjoškolac dobar momak. Voljeli su ga kolege i mladi. O toj obitelji mogu reći sve pohvale", rekao je župnik.
