Uređaji koji vam potajno usporavaju Wi-Fi

Ako vam je Wi-Fi danas nešto sporiji, problem možda nije u vašem pružatelju internetskih usluga niti u uređaju s kojeg se pokušavate spojiti na mrežu.
Možda, a da toga niste ni svjesni, u svom domu imate tehnologiju koja potajno usporava vašu internetsku vezu. Taj problem može biti još primjetniji tijekom školskih praznika, kada su djeca cijeli dan kod kuće, prenosi Express.
Na to upozoravaju stručnjaci iz tvrtke za usporedbu i promjenu usluga Uswitch, koji savjetuju kućanstva – osobito tijekom školskih praznika – na što trebaju obratiti pozornost ako primijete pad brzine Wi-Fi mreže dok su svi kod kuće.
Prema Uswitchu, sve raširenija pametna tehnologija jedan je od glavnih uzroka problema. Kao moguće „krivce” navode pametne televizore, videoportafone (pametna kućna zvona s kamerom), pametne zvučnike i robotske usisavače.
„Neaktivni uređaji i senzori u pozadini stalno komuniciraju s vašim usmjerivačem (routerom), što može zagušiti vezu i uzrokovati frustrirajuće zastajkivanje pri učitavanju sadržaja dok pokušavate gledati film ili igrati igru”, rekao je Max Beckett, stručnjak za širokopojasni internet iz Uswitcha.
„Tijekom školskih praznika raste potražnja za internetom u kućanstvima, no važno je znati da problemi s Wi-Fijem nisu uzrokovani samo time što je previše ljudi istodobno online. Neki uređaji troše propusnost čak i kada ih danima niste koristili.”
Takvi takozvani „fantomski uređaji” ostaju povezani s internetom čak i kada ih ne upotrebljavate. Primjer je pametno kućno zvono s kamerom koje može neprestano slati snimke u oblak, pritom trošeći znatan dio vaše Wi-Fi propusnosti.
Ako živite u području gdje nije dostupna optička internetska mreža ili imate sporiji, osnovni paket interneta, ovaj ćete problem još više primijetiti kada cijela obitelj istodobno pokušava koristiti mobitele, tablete i prijenosna računala.
Top 10
Prema Uswitchu, sljedećih 10 kućanskih uređaja može usporavati vaš Wi-Fi:
- Pametni televizor
- Pametno kućno zvono s kamerom
- Pametni zvučnici
- Pametni termostati
- Pametne utičnice
- Pametne perilice rublja
- Pametni detektori dima
- Pametni hladnjaci
- Robotski usisavači
- Baby monitori (uređaji za nadzor bebe)
Novo istraživanje Uswitcha pokazalo je da prosječno kućanstvo ima 16 povezanih uređaja, dok jedno od deset kućanstava ima više od 30. Također, 50 posto ispitanika u Ujedinjenom Kraljevstvu izjavilo je da su u posljednja tri mjeseca bili nezadovoljni performansama svog Wi-Fija.
Čak 38 posto ispitanika nije bilo svjesno da uređaji poput pametnih televizora, videoportafona i pametnih zvučnika mogu usporiti kućnu Wi-Fi mrežu čak i kada se aktivno ne koriste.
„Pametni uređaji postaju dio naše svakodnevice, no lako je zaboraviti na stare tablete, pametne zvučnike ili pametne utičnice koji su i dalje uključeni i povezani na vašu mrežu”, rekao je Beckett.
„Odvojite malo vremena ovaj tjedan i napravite kratko ‘digitalno proljetno čišćenje’. Ako imate uređaj koji više ne koristite ili staru tehnologiju koja stoji u ladici, a još je uključena, odspojite je s Wi-Fija ili je u potpunosti isključite.
„Optička (full fibre) internetska veza najsigurniji je način za izbjegavanje zastajkivanja, ali i jednostavni koraci poput upravljanja povezanim uređajima te ograničavanja broja osoba koje istodobno gledaju video u visokoj rezoluciji mogu napraviti veliku razliku.”
