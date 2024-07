Jeste li ih već posjetili? Tri hrvatske pješčane plaže o kojima priča čitav svijet

Podijeli :

Udobna ležaljka i dobro štivo ili odlična ekipa i lopta za picigin… kako god zamišljate savršen ljetni odmor, bit će još malo bolji ako su vam noge uronjene u fini, topli pijesak. Volimo i stijene za skakanje i oblutke za žabice, ali taj osjećaj pijeska među prstima kao da podcrtava ljeto.

U potrazi za pijeskom ne morate se uputiti na daleka putovanja, jer i Lijepa Naša nudi – i to po mišljenju svjetskih stručnjaka za pješčane plaže – neke od najljepših na svijetu, piše punkufer.

Rajska plaža

Lopar, najsjevernije mjesto na otoku Rabu promovira se kao “pješčani raj” i to ne bez veze. Sasvim drugačijeg sastava nego ostatak otoka, ovaj poluotok na otoku može se pohvaliti s više od 20 pješčanih uvala na kojima svatko može pronaći svoj komadić raja, skriveniji ili manje skrive. Ipak, najviše ga turista nalazi baš na najvećoj, Rajskoj plaži. Duga je kilometar i pol, gleda na Velebit, a savršena je i za obitelji s malom djecom i za one starije koji od ljeta i mora ne mogu odvojiti i partijanje.

Uz nju se nalaze svi sadržaji koji bi vam mogli zatrebati, od toaleta i kabina za presvlačenja, restorana, kafića i trgovina, do svih zamislivih i nezamislivih sadržaja za zabavu na vodi. CNN ju je uvrstio na popis sto najljepših svjetskih plaža.

Rajska plaža ima i plavu zastavu, ali da biste ovdje uživali i ne morate biti vrsni plivači jer ćete dosta dugo šljapkati po plićaku prije nego sto izgubite tlo pod nogama. Poseban je doživljaj prošetati čitavom njezinom duljinom u predvečer kada je prazna, a Velebit ružičast. Probajte, osjećat ćete se kao u filmu.

Sakarun

Plaža Sakarun na Dugom otoku nalazi se na sjeverozapadu toga prema pučini otvorenog otoka jedna je od najpoznatijih plaža zadarskog arhipelaga. Plitko more tirkizne boje i bijeli pijesak jednako oduševljavaju i one koji joj se kroz mediteransku šumu i makiju približe kopnom, kao i one koji dolaze morem.

S pogledom na otvoreno more, a zaštićena u dnu prekrasne uvale, Sakarun se doima poput tajne koja se samo vama otkrila. Zbog plitkog i toplog mora raj je za djecu, kao i njihove roditelje koji se u miru mogu opustiti u kafićima koji se nalaze na svakom kraju uvale, a možete i unajmiti ležaljke i suncobrane ako se ne želite od sunca skrivati u šumi.

Na Sakarun ili Saharun, kako je još zovu, možete doći i turističkim vlakićem iz Božave, a ako vas ne oduševljava kupanje na pješčanoj plaži – oduševit će vas bosonoga šetnja u zalaz sunca. Sitni bijeli pijesak, čisto more i nestvarna ljepota redovito dovode Sakarun na visoke pozicije na svjetskim top listama najljepših plaža.

Kraljičina plaža

Najduža pješčana plaža u Hrvatskoj nalazi se u Ninu, a u njenoj je ljepoti, priča se, uživala i hrvatska kraljica Jelena. Ninske pješčane plaže duge su osam kilometara, a Kraljičina je najveća. Čak tri kilometra sitnog pijeska s Velebitom u zaleđu oduševilo je stoljećima kasnije i reportere Travel Channela koji su je proglasili jednom od najljepših plaža na svijetu, ali osim po svojoj ljepoti, poznata je i po – ljekovitom blatu do kojeg ćete lako doći ako malo odgrnte pijesak u plićaku.

Kraljičina plaža u sezoni vrvi turističkim sadržajima, a u njoj, naravno posebno uživaju najmlađi, pa su kantice i lopatice neizostavni dodatak, kao i kape i šeširi jer na plaži nema hlada. Terase kafića i hladni kokteli sasvim dobro nadomještaju ovaj nedostatak.

