Tri stvari koje će izluditi manipulatora

Zanimljivo je promatrati kako se manipulator ponaša kada naiđe na osobu s čvrstim granicama. Često će pokušati uvjeriti ljude oko sebe da ste vi oni koji su 'teški' ili 'hladni'. Fraza koju psihologinja Warren navodi kao tipičnu glasi: "Svi se slažu sa mnom. Ti si jednostavno teška!"