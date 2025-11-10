Svaki put kad ustanete vratite stolicu pod stol? Evo što psiholozi kažu o tome

Mnogi ljudi ne pogurnu stolicu jednostavno zato što im to ne padne na pamet. Ako to činite spontano, to znači da ste naučili primjećivati ono što drugi često ne vide. Vjerojatno uočavate sitne detalje – nespretne stanke u razgovoru, ukrivo obješenu sliku na zidu ili promjenu tona u glasu kolege.