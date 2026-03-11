boris žgomba za n1
Što će biti sa sezonom? "Naše cijene su izazovne, ali nisu jedini problem - imamo manje rezervacija nego lani u isto vrijeme"
Hoće li i kako kriza na Bliskom istoku utjecati na turističku sezonu u Hrvatskoj i kakva su očekivanja od turističke 2026. pitali smo predsjednicu saborskog Odbora za turizam Sanju Radolović i Borisa Žgombu, predsjednika Udruge putničkih agencija pri HGK i suvlasnika Uniline grupe.
Prema podacima njemačke Reiseanalyse za 2026. Hrvatska je ponovno ušla u top 10 za Nijemce najpoželjnijih turističkih destinacija za putovanja duža od pet dana. Ipak, zbog ekonomske krize s kojom je Njemačka suočena mnogi se pitaju hoće li si Nijemci i u kojem broju uopće moći priuštiti ljetovanje.
Ekonomska situacija zbog inflacije nije sjajna ni u većem dijelu Europe, ali europske građane najviše brine sigurnosna situacija, ne samo zbog rata na Bliskom istoku nego i zbog rata u Ukrajini.
"Prerano je reći hoće li događanja na Bliskom istoku značajnije utjecati na našu turističku sezonu. Bliski istok je ‘tek’ tjedan dana u ratnom stanju, s ako se stanje smiri u relativno kratko vrijeme, onda neće biti značajnijeg utjecaja”, kaže Boris Žgomba i dodaje kako će putnici iz dalekih zemalja teško dolaziti do Europe i Hrvatske, potraje li kriza i čvorišta zračnog prometa u Dubaiju, Dohi i Abu Dabiju budu dulje blokirana.
"Naši su problemi ostali isti"
Zasad većih devijacija nema jer ovo i nije doba velikog turističkog prometa, premda putovanja iz Azije i s Dalekog istoka jesu smanjena, pojašnjava Žgomba, ali primjetan je trend sporog ili odgođenog bookinga, koji je bio prisutan i prije početka napada na Iran, prvenstveno zbog rata u Ukrajini i načina na koji se on odražava na sigurnost u Europi.
"Fokus nam je pomaknut na Bliski istok, a naši problemi i izazovi su i dalje ostali isti. To se ne treba stavljati pod isti nazivnik s krizom na Bliskom istoku. Naše cijene su izazovne, ali one nisu jedini problem. Mi u ovom trenu imamo usporeni booking, manje rezervacija nego smo ih imali u isto vrijeme prošle godine.
Nisu tome cijene glavni razlog nego nesigurnost. Nesigurnost je najveći neprijatelj turizma. Gosti iz Poljske. Njemačke, Estonije koji su blizu europskih sukoba (rata u Ukrajini), ne osjećaju se komforno sad rezervirati smještaj za srpanj ili kolovoz jer ne znaju što će biti i pretpostavljaju da bi moglo doći do problema”, upozorava Žgomba.
Zahtjevna turistička godina
No, dodaje i kako će ti gosti vjerojatno ipak ići na godišnji odmor, samo što će čekati posljednji trenutak za rezervaciju smještaja.
"Ova turistička godina će biti i već jest zahtjevna sama po sebi, a dodatno i zbog rata na Bliskom istoku i u Ukrajini. Turizam je dosad uvijek pokazao veliku otpornost pa vjerujem da ćemo naći načina i da se nosimo s ovom novom situacijom”, zaključio je predsjednik Udruge putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba.
Radolović: Tko je uložio u kapacitete, može podići cijene
Da bi ta nova situacija prošla što bezbolnije, predsjednica saborskog Odbora za turizam Sanja Radolović (SDP) planira do početka srca sezone nekoliko tematskih sjednica na kojima bi se raspravili problemi hotelijera i malih privatnih iznamljivača, nedostatak radne snage, gospodarenje prostorom i(li) problemi turističkog ugostiteljstva.
Smatra da su u redu upozorenja vladajućih da se ne pretjeruje s dizanjem cijena u turističkom sektoru, kao prošle godine, ali naglašava kako se ne smije generalizirati.
"Ako je netko uložio u svoje turističke kapacitete i podigao kvalitetu, taj može i podići cijene. Problem su oni čije cijene ne prate kvalitetu, ali nisam pobornica toga da govorimo samo o cijenama jer je i to pitanje ponude i potražnje na tržištu. Mi jesmo skupi, ali ako nudimo ono što tržište traži, onda je ta cijena i opravdana", ističe Radolović.
Nelojalna konkurencija
Kaže kako su turistički sajmovi pokazali da Hrvatska dobro stoji na turističkom tržištu i da je sad ključno da hotelijeri i mali privatni iznajmljivači pronađu zajednički jezik jer oni najbolje znaju kako stvari stoje na terenu. A veliki problem i jednima i drugima predstavlja nelojalna konkurencija onih koji smještaj koriste komercijalno, ali ga ne prijavljuju.
Uz to, trebalo bi strateški razmisliti o razdvajanju turističkih zona od zona stanovanja, kad je riječ o ugostiteljskim objektima te slušati lokalno stanovništvo.
Predsjednica Odbora za turizam ne očekuje veće potrese na hrvatskom i europskom turističkom tržištu, ako se situacija na Bliskom istoku ne rasplamsa i ne potraje.
