The Times: Ovo su najbolja ljetna putovanja u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Britanski The Times čitateljima je za ovo ljeto odabrao 15 putovanja po Hrvatskoj i Crnoj Gori - od obilaska otoka katamaranom i gastro putovanja, pa do pješačkih tura i boravka u luksuznim hotelima i vilama
Autorica piše da je prošlo pola stoljeća otkako je prvi put posjetila Hrvatsku (tada Jugoslaviju) i da je tijekom vremena razvila ljubav prema našoj zemlji.
"Ove godine obilježava se i dvostruka obljetnica neovisnosti — 35 godina Hrvatske i 20 godina Crne Gore. Ako još niste posjetili ove zemlje ili želite istražiti više, donosimo 15 najboljih novih putovanja za 2026.", poručila je britanskim čitateljima novinarka The Timesa.
Što preoporučuje The Times?
Na njezinoj top-listi su obilazak dalmatinskih otoka katamaranom, boravak u luksuznom hotelu na Pelješcu ili u resortu u Poreču i luksuzna tura kulturne baštine od Zagreba, preko Plitvica i Rovinja do Dubrovnika, uz degustaciju domaćih delicija.
Slijede obilazak Lošinja, Cresa i Istre, praćena dobrom kapljicom i jelima s tartufima, pa gastro krstarenje od Hvara, preko Makarske rivijere do Visa i Mljeta, a onda i avantura kroz Hrvatsku i Crnu Goru, uz planinarenje, biciklizam i rafting te hopping po otocima.
Kome nije do avantura, može krstariti Hrvatskom i Crnom Gorom, otići na sladokusnu turu Istrom ili boraviti u luksuznom hotelu u Baru ili luksuzonj vili u Bokokotorskom zaljevu.
The Timesova novinarka predlaže i vodene avanture ili planinarenje južnom Crnom Gorom.
