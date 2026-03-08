Rat na Bliskom istoku ranjava turizam. "U takvoj situaciji ljudi ne vole putovati daleko od kuće"

Lančana reakcija bila je neminovna pa je u ponedjeljak, čim su otvorene burze, narasla cijena nafte i plina. U Hrvatskoj smo u srijedu svjedočili blagom poskupljenju naftnih derivata. Analitičari i domaći i strani slažu se kako će to neminovno utjecati i na rast inflacije, a suglasni su i oko toga da će sve to ovisiti o trajanju sukoba. Potraje li mjesecima, problemi će biti veći, a pritisak inflacije sve snažniji. Skuplje gorivo prelit će se na rast cijena transporta, logistike, a time i krajnjih proizvoda.