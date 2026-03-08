Ulje od konoplje za kosu: Kako se koristi i zašto je dobro za zdravlje vlasišta?

Kimzy Nanney/Unsplash

Ulje od konoplje se dobiva hladnim prešanjem sjemenki konoplje. Ovo ulje ima mnoge prednosti za tijelo, a jednako tako je dobro i za kosu. Točnije, štiti kosu od oštećenja, čini je mekšom i sjajnijom. Jednostavno se nanosi i mogu ga koristiti svi.

Za zdravlje kose se često koriste razna ulja, a jedno od njih je i ulje od konoplje. Ulje sadrži omega 3 masne kiseline i omega 6 masne kiseline koje su se pokazale odličnima za njegu kose.

Osim što štiti kosu od oštećenja, smanjuje i ispadanje kose, a dobro je i za tjeme.

Što sve sadrži ulje od konoplje?

Ulje od konoplje ima 3:1 udio omega 6 kiselina u odnosu na omega 3 masne kiseline. Osim toga sadrži i oleinsku kiselinu koja daje sjaj i elastičnost, stearinsku koja daje kosi mekoću i gama-linolensku kiselinu koja je dobra za tretiranje dermatitisa i psorijaze.

Ovo ulje sadrži i vitamin E, karoten, željezo i cink. Osim toga, sadrži i minerale poput kalcija, magnezija i fosfora.

Zašto je dobro ulje konoplje za kosu?

Ulje konoplje kosi vraća vlagu, pospješuje rast kose i jača kosu. Zahvaljujući kiselinama koje sadrži kosu čini mekšom, sjajnijom i pomaže kod dermatitisa jer smanjuje svrbež tjemena.

Postoje istraživanja koja su rađena na manjem broju ljudi, a koja pokazuju da im je korištenje ulja od konoplje pomoglo u tretiranju alopecije areate.

Odnosno, 25% pacijenata pokazalo je značajno poboljšanje, 40% umjereno, a 10% blago poboljšanje.

Ipak, važno je pridržavati se uputa koje se nalaze na pakiranju proizvoda. Jednako tako, potrebno je napraviti dodatna istraživanja koja će potvrditi ove benefite.

Kako se koristi ulje od konoplje za kosu?

Ulje konoplje može biti sastojak kupovnih šampona ili regeneratora, a može se i koristiti samostalno.

Dobar je za sve tipove kose, a može se koristiti tako da se stavi samo na vrhove kose ili da se direktno stavi na tjeme i umasira.

U ovom će slučaju pomoći kod svrbeža i peruti.

Ulje je najbolje staviti na suhu kosu, 30 minuta prije samog pranja. Može se ostaviti i da djeluje nekoliko sati.

Važno je samo kasnije isprati dobro kosu blagim šamponom i ne prevrućom vodom.

Ulje konoplje se može pomiješati i s drugim uljima za još bolji rezultat, a može se i nakapati u regularni šampon pa ga tako koristiti kod regularnog pranja kose.

Zaključak

Ulje konoplje sadrži omega masne kiseline, ali i druge korisne sastojke koji imaju puno benefita za kosu. Ovdje spadaju vitamini i minerali. Upravo zbog svojih sastojaka ovo ulje kosi vraća sjaj i mekoću, pospješuje rast kose i pomaže kod svrbeža tjemena.

Može se koristiti na razne načine i nije preagresivno.