„Očekujte goleme rupe na cesti koje mogu uništiti osovinu automobila, kao i poplave koje gotovo pretvaraju tunel u jezero. Cijeli terenac može se potopiti ako se vozi pogrešnom stranom. Na cesti nema oznaka pa vožnja lijevom ili desnom stranom praktično nije definirana – većina vozača ide sredinom. Na polovici tunela voda izbija na kolnik zbog inženjerske pogreške. Automobili i kamioni koji dolaze iz suprotnog smjera pojavljuju se iz mraka s upaljenim svjetlima kako bi upozorili druge vozače da se sklone“, navode stručnjaci sa stranice Dangerous Roads.