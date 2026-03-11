"Tunel smrti"
VIDEO / Najmračniji i najopasniji tunel na svijetu povezuje dva grada: "Ovdje i disanje zaboli"
Tunel Anzob u Tadžikistanu, poznat i kao „Tunel smrti“, smatra se jednim od najmračnijih i najopasnijih tunela na svijetu. Nalazi se na autocesti M34, na nadmorskoj visini od oko 2700 metara u planinama Tadžikistana. Dug je oko pet kilometara i godinama je bio bez osnovne rasvjete i ventilacije.
Zbog pritiska da se ova važna prometnica što prije otvori i zbog nedostatka financijskih sredstava, tunel je službeno pušten u promet 2006. godine iako radovi nisu bili završeni. U trenutku otvaranja nisu bili instalirani sustavi za rasvjetu, ventilaciju ni odvodnju.
„U tunelu je često gust dim, zbog čega je disanje otežano i bolno zbog ispušnih plinova“, navode stručnjaci sa stranice Dangerous Roads.
Toksičan tunel bez svjetla
Ovaj zastrašujući prolaz ima goleme rupe na kolniku, a nedostatak osnovne rasvjete i ventilacije čini ga iznimno opasnim za vozače. Tunel Anzob povezuje Dušanbe, glavni grad Tadžikistana, i Hudžand, drugi najveći grad u zemlji.
Kada je izgrađen 2006. godine, tunel je pušten u promet iako je bio daleko od dovršenog, piše Express.
U tunelu ne postoje ni semafori koji bi regulirali tisuće vozila koja svakodnevno prolaze tim putem. Vozače očekuje gotovo potpuni mrak. Tunel je djelomično obnovljen 2018. godine, kada su ugrađeni sustavi za odvodnju i sanirane neke od rupa na kolniku, ali stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna poboljšanja.
Smrtni slučajevi i napadi panike
Osim problema s otrovnim zrakom i potpunim mrakom, sigurnost dodatno ugrožava katastrofalno stanje kolnika. Goleme rupe, duboke i do pola metra, predstavljaju stalnu prijetnju za vozila i vozače.
Zbog vrlo lošeg sustava odvodnje, voda stalno curi sa stropa tunela i puni te rupe, stvarajući opasne „tunelske bare“ u kojima se mogu sakriti oštri kamenovi ili u koje može upasti cijeli kotač automobila.
U takvim uvjetima kvar vozila postaje iznimno opasan. Bez prometnih oznaka i semafora vožnja se svodi na kaotično izbjegavanje rupa i vozila koja iznenada izranjaju iz tame. Sudari i oštećenja vozila česti su, a svako zaustavljanje produžuje izloženost opasnim plinovima, prenosi Nova.rs.
Zabilježeni su i slučajevi u kojima su ljudi preminuli od trovanja ugljikovim monoksidom tijekom prometnih zastoja u kojima su ostali zarobljeni u tunelu.
Putnici i vozači često prijavljuju vrtoglavicu, mučninu i osjećaj panike dok prolaze ovom pet kilometara dugom dionicom. Tunel se nerijetko zatvara zbog hitnih popravaka.
„Očekujte goleme rupe na cesti koje mogu uništiti osovinu automobila, kao i poplave koje gotovo pretvaraju tunel u jezero. Cijeli terenac može se potopiti ako se vozi pogrešnom stranom. Na cesti nema oznaka pa vožnja lijevom ili desnom stranom praktično nije definirana – većina vozača ide sredinom. Na polovici tunela voda izbija na kolnik zbog inženjerske pogreške. Automobili i kamioni koji dolaze iz suprotnog smjera pojavljuju se iz mraka s upaljenim svjetlima kako bi upozorili druge vozače da se sklone“, navode stručnjaci sa stranice Dangerous Roads.
Jedan posjetitelj opisao je svoje iskustvo na TripAdvisoru: „Prošli smo kroz tunel dva puta i nismo imali nikakvih problema osim golemog straha. Promet je bio dvosmjeran, a potpuni mrak i nedostatak ventilacije bili su zastrašujući, ali smo prošli bez posljedica. Ipak, vožnja je bila nevjerojatna i vrijedila je rizika.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare