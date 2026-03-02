VIDEO / Iran objavio snimku tajnih tunela, hvale se "oružjem kojim napadaju Amerikance"

X

Iran je objavio propagandnu snimku za koju tvrdi da prikazuje podzemne tunele Revolucionarne garde pune dronova i drugog oružja namijenjenog napadima na američke baze u regiji. Snimku je prvotno objavila iranska državna novinska agencija Fars.

Podijeli

Oglas

Na videu su vidljivi dugi redovi bespilotnih letjelica poredanih unutar tunela, pri čemu su neke već postavljene na lansirne rampe. Zidovi podzemnog kompleksa ukrašeni su iranskim zastavama i portretima vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

JUST IN: IRAN RELEASES VIDEO OF DRONE TUNNEL AND FIRING THEM AT U.S. BASES



"Wait again for the sound of the death knell." pic.twitter.com/LjAugbfGzy — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026

Snimka također sadrži prizore lansiranja raketa i dronova s više lokacija, a kao mete su prikazani ciljevi za koje agencija Fars navodi da predstavljaju "američke baze", prenosi Index.