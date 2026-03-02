Oglas

VIDEO / Iran objavio snimku tajnih tunela, hvale se "oružjem kojim napadaju Amerikance"

author
N1 Info
|
02. ožu. 2026. 07:03
Iran je objavio propagandnu snimku za koju tvrdi da prikazuje podzemne tunele Revolucionarne garde pune dronova i drugog oružja namijenjenog napadima na američke baze u regiji. Snimku je prvotno objavila iranska državna novinska agencija Fars.

Na videu su vidljivi dugi redovi bespilotnih letjelica poredanih unutar tunela, pri čemu su neke već postavljene na lansirne rampe. Zidovi podzemnog kompleksa ukrašeni su iranskim zastavama i portretima vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

Snimka također sadrži prizore lansiranja raketa i dronova s više lokacija, a kao mete su prikazani ciljevi za koje agencija Fars navodi da predstavljaju "američke baze", prenosi Index.

iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
