VIDEO / Poljaci objavili snimku iz Hrvatske i izazvali burne reakcije: Pogledajte na što se žale

Na društvenoj mreži TikTok osvanula je kratka, ali upečatljiva snimka jednog poljskog turista koji je boravio u Podgori, mjestu u blizini Tučepa. U videu dugom samo pet sekundi, autor je prikazao strme i brojne stepenice koje vode od apartmana do plaže, a u opisu ironično poručio: "Tri minute do plaže, ali ste u Hrvatskoj", aludirajući na to da povratak prema smještaju traje znatno dulje – i napornije, prenosi Večernji list.