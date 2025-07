ECDC upozorava: Difterija se kontinuirano širi među ranjivim skupinama u Europi

"To što se difterija i dalje pojavljuje među ranjivim skupinama sugerira da u zajednicama postoje neotkriveni lanci prijenosa bolesti. To zabrinjava i zahtijeva intenzivniji napor u uklanjanju prepreka za cijepljenje kod ovih skupina. Učinkoviti programi cijepljenja gotovo su iskorijenili difteriju, ali to također znači da su zdravstveni djelatnici sve manje skloni prepoznati simptome. Povećanje svijesti, brza dijagnoza i pravovremeni javnozdravstveni odgovor ključni su u suzbijanju širenja bolesti", rekao je Bruno Ciancio, voditelj Odjela za izravno prenosive i cjepivima preventabilne bolesti pri ECDC-u.