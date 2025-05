Ako tek počinjete, preporuča se naizmjenično trčanje od dvije do tri minute i hodanje od jedne do dvije minute za oporavak. Radite to 15 do 30 minuta i postupno gradite. Ostale strategije za poboljšanje tempa uključuju usavršavanje tehnike, uključivanje uspona i rad na izdržljivosti. Također predlaže uvrštavanje drugih vrsta vježbanja u rutinu, poput plivanja, bicikliranja i treninga snage.