Zaposlenica hotela pokazala kako priprema kajganu - više je nećete htjeti vidjeti na tanjuru

Priprema hrane u hotelima prilično je zahtjevan proces, pa se očito pribjegava i ponekim prečacima – što se gostima obično ne otkriva jer im se to vjerojatno ne bi svidjelo.
Oglas
Sljedeći put kad se nađete pred hotelskim samoposlužnim bifeom, možda ćete dvaput razmisliti prije nego što posegnete za kajganom ili omletom.
Tiktokerica Liz (@elizabeth.emmert) pokazala je kako se ta jaja pripremaju – u viralnom videu otkriva se da smjesa dolazi u plastičnim vrećicama, zagrijava se u mikrovalnoj pećnici, a zatim se usitnjava kako bi nalikovala klasičnoj kajgani, prenosi Metropolitan.
„Pripremite sa mnom hotelsku kajganu!! (Možda je više nikada nećete poželjeti)”, napisala je uz snimku.
Njezini pratitelji nisu razumjeli zašto se to radi, budući da priprema svježe kajgane nije zahtjevna. No, mnogi bifei i restorani brze hrane zbog uštede vremena i novca koriste unaprijed pripremljene mješavine jaja, piše Yahoo! Life.
„Možete ih dobiti u pakiranjima od 15 litara. Već su izmiješane i homogenizirane. Odjednom ulijete 5 litara u nagnutu tavu s uljem. Kajgana je gotova za otprilike pet minuta – izvadite, poslužite, ponovite. Ja pripremim 250 jaja u 45 minuta – to su dva puna pakiranja”, glasilo je jedno od objašnjenja.
Njezin video pregledan je više od 30 milijuna puta. Mnogi su bili iznenađeni ovim postupkom, dok su se neki pitali izlaže li kuhanje smjese u plastičnoj vrećici goste mikroplastici iz ambalaže. „Svejedno ću to pojesti. Ništa što malo soli i papra ne može popraviti”, našalio se jedan korisnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas