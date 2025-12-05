Optužen za ubojstvo iz nehaja
Iskusni alpinist ostavio djevojku na najvišoj austrijskoj planini. Umrla je od smrzavanja
Dečko žene koja je umrla na najvišoj austrijskoj planini optužen je za ubojstvo iz nehaja.
Planinarka iz Salzburga, stara 33 godine, preminula je u siječnju na Grossglockneru, visokom 3.798 metara, nakon što je sa svojim 36-godišnjim partnerom krenula u uspon.
Kada su se nalazili oko 50 metara ispod vrha, žena je počela posustajati i više nije mogla nastaviti, izvještava Heute.
Muškarac je tada navodno ostavio svoju djevojku samu na planini čak šest i pol sati kako bi otišao po pomoć. No u tom razdoblju ekstremna hladnoća bila je kobna za nju, piše Daily Mail.
Nakon što je istraga završena, njezin dečko - iskusni alpinist - optužen je za ubojstvo iz nehaja s mogućom kaznom do tri godine zatvora.
"Oko 2 sata ujutro optuženi je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod vršne stijene Großglocknera“, navelo je državno odvjetništvo.
"Žena se smrznula"
"Žena se smrznula. Budući da je optuženi, za razliku od svoje djevojke, imao veliko iskustvo u visokogorskim turama i da je on planirao uspon, smatra se odgovornim vodičem ture."
Nakon forenzičkih vještačenja, analize mobitela, sportskih satova, fotografija i videozapisa te procjene alpinističkog stručnjaka, tužitelji tvrde kako je optuženi počinio niz pogrešaka.
Navodno nije uzeo u obzir da je njegova djevojka bila vrlo neiskusna i da nikada nije sudjelovala u visokogorskoj turi ove duljine.
Također se navodi da su krenuli oko dva sata kasnije od planiranog, bez odgovarajuće hitne opreme.
Čak i kada ju je ostavio kako bi potražio pomoć, nije ju odveo na zaklonjeno mjesto od vjetra te nije upotrijebio bivak-vreću niti aluminijske termo-folije.
Optužen je i da je dopustio da se na uspon uputi sa splitboardom i mekanim snježnim čizmama - opremom koja se prema alpinistima smatra neprimjerenom za visokogorsku turu po mješovitom terenu.
S obzirom na loše vremenske uvjete, s udarima vjetra do 75 km/h i temperaturama od -8°C, koje su uz vjetar djelovale kao -20°C, tužitelji ističu da su se trebali ranije vratiti.
Nije uputio hitan poziv
Unatoč ozbiljnosti situacije u kojoj se djevojka nalazila, muškarac, kažu, nije uputio hitan poziv prije mraka.
Par je bio blokiran na planini od oko 20:50, a optuženi navodno nije signalizirao za pomoć ni kada je policijski helikopter preletio iznad njih u 22:50.
Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja kontaktiranja, muškarac je na kraju razgovarao s policijskim službenikom oko 00:35.
Iako sadržaj razgovora nije razjašnjen, optuženi se nakon toga više nije javljao spasilačkim službama. Navodno je utišao mobitel i spremio ga, pa nije vidio daljnje pozive alpske policije.
Tek u 3:30 naposljetku je odlučio ponovno pozvati pomoć - nakon što je ženu ostavio samu.
Zbog snažnog vjetra helikoptersko spašavanje u zoru nije bilo moguće, ali nešto nakon 10 sati spasioci su stigli do žrtve i pronašli je već mrtvu.
Odvjetnik optuženog, Kurt Jelinek, rekao je za KUIER: „Moj klijent duboko žali zbog svega što se dogodilo.“
Ipak, obrana i dalje smatra da je riječ o "tragičnoj, sudbonosnoj nesreći“.
Suđenje zakazano za 19. veljače
Suđenje je zakazano za 19. veljače 2026. na Regionalnom sudu u Innsbrucku.
Ovaj slučaj dolazi nakon što je u kolovozu ruska alpinistica, koja je dva tjedna bila zaglavljena na 7.300 metara visokoj planini, proglašena mrtvom nakon što su termalne kamere pokazale da nema znakova života.
Natalia Nagovitsyna penjala se na vrh Victory u Kirgistanu, no slomila je nogu i ostala zarobljena.
Državna sigurnosna služba objavila je da snimke termalnog drona s područja gdje je Nagovitsyna bila nisu pokazale nikakve tragove da je živa.
„Na temelju analize prikupljenih podataka i uzimajući u obzir kombinaciju čimbenika, uključujući ekstremne vremenske uvjete i karakteristike terena, nisu pronađeni znakovi života na mjestu gdje se nalazila Nagovitsyna“, stajalo je u priopćenju.
Nekoliko pokušaja spašavanja nije uspjelo doći do 47-godišnje alpinistice, koja je više od dva tjedna provela u malom narančastom šatoru, razderanom snažnim vjetrovima, na vrhu planine gdje ljetne temperature padaju ispod –20°C.
