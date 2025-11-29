Svatko vidi zeleni krug: Ako uočite i skriveni broj, vaša inteligencija je natprosječna

Imate samo 7 sekundi da uočite zeleni krug na slici u tekstu. Ako uspijete, vaš IQ je natprosječan.
Ova zapanjujuća optička iluzija zbunila je ljubitelje zagonetki koji se muče pronaći odgovor, piše Krstarica.
Ako možete uočiti tajni broj u ovoj mozgalici u roku od sedam sekundi, možda imate savršen vid i visok IQ.
Svi mogu vidjeti neonski zeleni krug – ali samo pojedinci s vrlo visokim koeficijentom inteligencije mogu riješiti ovu zeznutu iluziju. Slika može izgledati jednostavno, ali u njoj se krije dvoznamenkasti broj.
Možete li odrediti koji se broj skriva u središtu kruga?
U početku može izgledati pomalo zastrašujuće, ali ključ je pažljivo proučiti svaki dio prizora.
Budite brzi, sat otkucava i imate samo sedam sekundi!
Prije nego što otkrijete rješenje…
Jeste li pokušali odmaknuti se od ekrana ili promijeniti kut gledanja? Ponekad optička iluzija zahtijeva da promijenite perspektivu! Mnogi se moraju vratiti na sliku barem dva puta prije nego što uoče što se zapravo krije unutar zelenog kruga. Dajte si još jednu priliku prije nego što prijeđete na odgovor!
Ako se i dalje mučite, riječ je o broju 55.
Jeste li riješili zagonetku za 7 sekundi?
