Ogromna kolona na autocesti A3 pred Zagrebom

Kolona je čak 9 kilometara, javio je HAK.
"Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Zagreb istok (48+350 km i 45+000 km) u smjeru Bregane kolona je oko 9 km, u zoni radova vozi se jednim trakom", objavio je Hrvatski autoklub.
HAC je najavio da kreću radovi pred istočnim ulazom u Zagreb, no ti su radovi trebali početi sutra.
"U srijedu, 05.11. započinju radovi sanacije kolnika u samoj zoni čvora Zagreb istok, na autocesti A4 u smjeru Zagreba.
Ova faza obuhvaća zonu radova vozne i zaustavne trake kroz navedeni čvor, (u smjeru Bregane, A3), te će se promet, zbog zone radove voditi jednom prometnom trakom.
U drugoj fazi radova dodatno će doći do zatvaranja i kraka 3 čvora Zagreb istok (krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Zagrebačke obilaznice prema ciljevima Bregana/Macelj/Split/Rijeka), a o početku iste i obilaznom pravcu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti prije početka planiranog zatvaranja. Predviđeno trajanje radova je do kraja studenog 2025. godine", priopćio je HAK.
