sramota u splitu

Kosor nakon upada huligana među folkloraše iz Novog Sada: "Hrvatska zarobljena u dvostrukim konotacijama"

N1 Info
04. stu. 2025. 10:12
Nakon sinoćnjeg sramotnog upada maskiranih huligana na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, pljušte reakcije.

Premijer Andrej Plenković osudio je sinoć incident u Splitu, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" za N1 je jutros komentirao događaj.

"Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama; oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost", naglašava.

Oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Dok su se u Zagrebu hvalili otvaranjem nove scene HNK, u Splitu su maskirani uz fašistički pozdrav i prijetnje, zabranili kulturni događaj pripadnika srpske manjine. A isti odgovorni za kulturu. Hrvatska zarobljena u dvostrukim konotacijama", napisala je na X-u.

dani srpske kulture

