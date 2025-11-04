Kosor nakon upada huligana među folkloraše iz Novog Sada: "Hrvatska zarobljena u dvostrukim konotacijama"

Nakon sinoćnjeg sramotnog upada maskiranih huligana na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, pljušte reakcije.
Premijer Andrej Plenković osudio je sinoć incident u Splitu, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.
"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.
Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" za N1 je jutros komentirao događaj.
"Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama; oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost", naglašava.
Oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Dok su se u Zagrebu hvalili otvaranjem nove scene HNK, u Splitu su maskirani uz fašistički pozdrav i prijetnje, zabranili kulturni događaj pripadnika srpske manjine. A isti odgovorni za kulturu. Hrvatska zarobljena u dvostrukim konotacijama", napisala je na X-u.
