Nije baš pametno ljubiti svoje ljubimce. Stručnjaci oktrili kojim se bolestima možete zaraziti

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca imaju naviku ljubiti ih, no stručnjaci otokrivaju da to nije baš najpametnija opcija jer može doći do infekcije.

Zarazne bolesti koje prelaze sa životinja na ljude nazivaju se zoonoze, a poznato je da se više od 70 patogena može prenijeti sa životinja na ljude, pipe ScienceAlert.

Ponekad ljubimci koji nose takav neki patogen mogu izgledati bolesno, ali često neće biti vidljivih simptoma.

Zoonoze se mogu prenijeti izravno s kućnih ljubimaca na ljude, kao što je kontakt sa slinom, tjelesnim tekućinama i izmetom, ili neizravno, kao što je kontakt sa kontaminiranom posteljinom, tlom, hranom ili vodom.

Koje bolesti se mogu prenijeti?

Kako piše ScienceAlert, psi i mačke glavni su rezervoari zoonotskih infekcija uzrokovanih virusima, bakterijama, gljivicama i parazitima. U endemskim regijama Afrike i Azije psi su glavni izvor bjesnoće koja se prenosi putem sline.

Psi također često nose bakteriju Capnocytophaga u svojim ustima i slini, koja se može prenijeti na ljude kroz bliski kontakt ili ugrize. Velika većina ljudi neće se razboljeti, ali te bakterije mogu povremeno uzrokovati infekcije kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom, što može dovesti do teške bolesti, a ponekad i smrti. Prošlog tjedna takav je smrtni slučaj prijavljen u Zapadnoj Australiji.

Zoonoze povezane s mačkama uključuju brojne bolesti koje se šire fekalno-oralnim putem, kao što su giardijaza, kampilobakterioza, salmoneloza i toksoplazmoza. To znači da je osobito važno prati ruke i koristiti rukavice kad god rukujete mačjim pijeskom.

Mačke također ponekad mogu prenijeti infekcije putem ugriza i ogrebotina. Tako se može razviti bolest koju uzrokuje bakterija Bartonella henselae. I psi i mačke također su rezervoari za bakteriju Staphylococcus aureus (MRSA) otpornu na meticilin.

Bolesti mogu prenijeti ptice, ribe…

Kućni ljubimci mogu povremeno prenijeti psitakozu, bakterijsku infekciju koja uzrokuje upalu pluća. Kontakt s kornjačama povezan je s infekcijama salmonelom kod ljudi, osobito kod male djece. Čak su i ribice povezane s nizom bakterijskih infekcija kod ljudi, uključujući vibriozu, mikobakteriozu i salmonelozu.

Bliski kontakt sa životinjama povećavaju rizik prijenosa zoonoza. Studija iz Nizozemske pokazala je da je polovica vlasnika dopuštala kućnim ljubimcima da im ližu lice, a 18% dijelilo je krevet s psom.

U rizična ponašanja spada i ljubljenje ljubimaca. Naime, žena u Japanu dobila je meningitis zbog infekcije Pasteurella multicoda, nakon što je ljubila psa. Treba dodati da se ove bakterije često nalaze u usnoj šupljini pasa i mačaka.

Kako se zaštititi?

Kako biste se zaštitili, potrebno je voditi računa o higijeni, što podrazumijeva pranje ruku nakon igranja s ljubicem ili nakon čišćenja za njim.

Nemojte dopuštati vašim ljubimcima da vam ližu lice ili otvorene rane. Također, držite kućne ljubimce van kuhinje.

Potražite veterinarsku skrb ako mislite da je vaš ljubimac bolestan.

