Ovaj europski grad će kažnjavati vlasnike pasa koji ne isperu mokraću svojih ljubimaca

Balzaretti je rekao da je reakcija stanovnika zasad pozitivna te da općina nije zaprimila službene pritužbe. Ipak, odluka je izazvala i kritike na internetu, gdje su neki korisnici ismijali novu obvezu vlasnika pasa. "Hoćemo li uskoro morati skupljati i ugljični dioksid koji izdišemo kako bi se mogao pohraniti?", napisao je jedan komentator.