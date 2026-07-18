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Ovih pet pasmina pasa traži najviše strpljenja: Nisu za svakoga
Neke pasmine pasa od samog početka zahtijevaju više vremena i predanosti.
Svaki pas treba vrijeme, dosljednost i odgovarajući odgoj, no neke su pasmine zahtjevnije od drugih. Zbog svoje samostalnosti, tvrdoglavosti ili visoke razine energije njihov odgoj može biti veći izazov pa nisu uvijek najbolji izbor za neiskusne vlasnike. Donosimo pet pasmina pasa kod kojih su strpljenje i upornost posebno važni, prenosi Metropolitan.si.
Sibirski haski
Sibirski haski inteligentan je, samostalan i vrlo energičan pas. Iako brzo uči, ne izvršava uvijek naredbe bez razmišljanja jer je uzgojen za samostalan rad. Zbog toga njegov odgoj zahtijeva mnogo strpljenja i dosljednosti.
Osim tvrdoglavog karaktera, potrebno mu je puno kretanja i mentalne stimulacije. Ako toga nema dovoljno, može početi kopati, uništavati predmete ili pokušavati pobjeći iz ograđenog dvorišta.
Haski je odličan izbor za aktivne i iskusne vlasnike koji su spremni uložiti mnogo vremena u odgoj i svakodnevnu aktivnost.
Dalmatiner
Dalmatiner je energičan i inteligentan pas kojemu je potrebno puno kretanja i svakodnevnih aktivnosti. Bez dovoljno fizičke aktivnosti brzo može postati nemiran i razviti nepoželjna ponašanja.
Njegov odgoj zahtijeva dosljednost jer može biti prilično svojeglav. Najbolje reagira na kratke, zanimljive treninge i pozitivno poticanje.
Najprikladniji je za aktivne vlasnike koji imaju dovoljno vremena za šetnje, igru i odgoj.
Bigl
Bigl je prijateljski raspoložen i društven pas, ali poznat je po svojoj tvrdoglavosti. Njegov iznimno razvijen njuh često ga navede da slijedi zanimljive mirise umjesto da sluša vlasnika.
U odgoju su ključni strpljenje, dosljednost i pozitivna motivacija. Grub pristup obično ne daje dobre rezultate jer pas može brzo izgubiti interes za suradnju.
Uz dovoljno aktivnosti i pravilan odgoj, bigl je veseo, razigran i izvrstan obiteljski pas.
Jack Russell terijer
Jack Russell terijer mali je pas s golemom količinom energije i snažnim karakterom. Vrlo je inteligentan, ali često voli ispitivati granice i donositi vlastite odluke.
Zbog izraženog lovačkog nagona potrebno mu je mnogo kretanja i mentalnih izazova. Ako mu je dosadno, može početi pretjerano lajati, kopati ili uništavati predmete.
Uz dosljedan odgoj i dovoljno aktivnosti postaje iznimno odan, razigran i zabavan obiteljski pas.
Akita inu
Akita inu je samouvjeren, miran i vrlo neovisan pas. Svojoj je obitelji iznimno odan, ali nije pasmina koja će bezuvjetno izvršavati svaku naredbu.
U odgoju joj je potreban miran, samouvjeren i dosljedan vlasnik. Zbog svoje neovisne naravi nije najbolji izbor za početnike.
Ako je pravilno socijalizirana i odgojena, akita inu postaje miran, pouzdan i odan pratitelj, no njezin odgoj zahtijeva mnogo vremena i strpljenja.
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