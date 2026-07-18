Ovih pet pasmina pasa traži najviše strpljenja: Nisu za svakoga

Svaki pas treba vrijeme, dosljednost i odgovarajući odgoj, no neke su pasmine zahtjevnije od drugih. Zbog svoje samostalnosti, tvrdoglavosti ili visoke razine energije njihov odgoj može biti veći izazov pa nisu uvijek najbolji izbor za neiskusne vlasnike. Donosimo pet pasmina pasa kod kojih su strpljenje i upornost posebno važni, prenosi Metropolitan.si.