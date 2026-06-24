Postoji još inteligentnija
Ova pasmina pasa dugo je slovila za najpametniju: Znanstvenici tvrde da više nije na prvom mjestu
Border koli već dugo slovi za neprikosnovenog kralja pseće inteligencije. Poznat je po iznimnoj sposobnosti učenja, brzom rješavanju problema, odličnom razumijevanju ljudskih naredbi i velikoj radnoj energiji. No finsko znanstveno istraživanje pokazuje da njegov status najpametnijeg psa možda više nije potpuno opravdan.
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Prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Helsinkiju, mnoga uvriježena uvjerenja o psećoj inteligenciji dovedena su u pitanje. U istraživanju je sudjelovalo više od tisuću pasa.
Svi supsi pažljivo promatrani i testirani pomoću niza testova pod nazivom smartDOG. Ti testovi nisu mjerili samo koliko dobro pas donosi predmete ili izvršava naredbe, već su obuhvatili mnogo širi spektar sposobnosti, uključujući rješavanje problema, pamćenje, logičko zaključivanje i društveno razumijevanje, piše Futura-Sciences, a prenosi metropolitan.si.
Ovo je najinteligentnija pasmina na svijetu
Prvo mjesto osvojio je belgijski ovčar malinois, koji je prikupio 35 od mogućih 39 bodova. U četiri različite kategorije inteligencije malinois je nadmašio border kolija, koji desetljećima uživa reputaciju psećeg genija.
Border koli i dalje pokazuje iznimne sposobnosti u razumijevanju signala i samostalnom djelovanju, no njegov belgijski konkurent zauzeo je prvo mjesto zahvaljujući uravnoteženijoj kombinaciji brzog razmišljanja, pamćenja i samostalnosti.
Ovaj pažljiv i iznimno energičan pas redovito služi u policijskim i vojnim postrojbama diljem svijeta. Belgijski ovčari sposobni su čitati govor tijela, predviđati ljudske namjere i gotovo nevjerojatno brzo prilagođavati se novim okolnostima.
Ipak, to nije pas za svakoga. Zbog velike energije,inteligencije i potrebe za stalnom aktivnošću zahtijeva mnogo kretanja, mentalnih izazova i dosljednog vlasnika. Upravo ga te osobine svrstavaju među najsposobnije radne pse na svijetu, no za vlasnike koji traže mirnog obiteljskog ljubimca neka druga pasmina često može biti bolji izbor.
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