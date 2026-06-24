Ova pasmina pasa dugo je slovila za najpametniju: Znanstvenici tvrde da više nije na prvom mjestu

Ipak, to nije pas za svakoga. Zbog velike energije,inteligencije i potrebe za stalnom aktivnošću zahtijeva mnogo kretanja, mentalnih izazova i dosljednog vlasnika. Upravo ga te osobine svrstavaju među najsposobnije radne pse na svijetu, no za vlasnike koji traže mirnog obiteljskog ljubimca neka druga pasmina često može biti bolji izbor.