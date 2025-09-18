Veterinarka otkriva
Pet znakova upozorenja koji upućuju na to da vaš pas pati
Mnogi bi vlasnici životinja voljeli znati što njihovi ljubimci misle u određenom trenutku kako bi im osigurali da se osjećaju dobro. No, postoji nekoliko znakova koji vam mogu pomoći razumjeti njihovo ponašanje.
Anketa veterinarske grupe Medivet provedena među 2.000 vlasnika kućnih ljubimaca u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazala je da vlasnici najviše žele znati kada njihovi ljubimci pate, prenosi klix.
Gotovo osam od deset osoba (78 posto) reklo je da bi to bio njihov glavni razlog zašto žele “razgovarati” sa svojim ljubimcem, stavljajući to ispred bilo kojeg drugog pitanja. Više od polovice (56 posto) reklo je da bi željeli znati kada su njihovi ljubimci uplašeni, dok bi 48 posto najradije znalo kada su ljubimci gladni.
Rezultati ističu pravi izazov za vlasnike. Gotovo polovica ispitanih priznala je da su otkrili da njihovi ljubimci pate tek nakon što im je to rekao veterinar. Nije iznenađujuće da je većina rekla kako bi se osjećala krivom kada bi saznala da njihov ljubimac pati, a da to nisu ni primijetili.
S tim u vezi, veterinarka i direktorica kliničkog upravljanja u Medivetu, Rhian Littlehales, rekla je da mnogi vlasnici nisu ni svjesni da njihovi ljubimci pate od neke kronične bolesti.
Važnost redovitih pregleda
“Nije iznenađenje da vlasnici kućnih ljubimaca žele znati boluju li njihove životinje. To je jedna od najvećih briga s kojima se suočavaju. Istina je da kućni ljubimci nevjerojatno dobro skrivaju ako pate od kronične boli. No, mnogi vlasnici pretpostavljaju da će njihova mačka ili pas cviljeti ili pokazivati očite znakove; nažalost, to često nije slučaj. Zato su redoviti pregledi i razumijevanje suptilnijih promjena u ponašanju toliko važni”, navela je.
Stanja poput artritisa, bolesti zglobova ili ozljeda mekog tkiva neka su od najčešćih, ali nedovoljno prepoznatih zdravstvenih problema i kod pasa i kod mačaka.
Izazov za vlasnike je uočiti te probleme jer se stvari poput suptilnih promjena u pokretljivosti ili apetitu često pogrešno pripisuju normalnom starenju.
Na ove znakove treba pripaziti
- Pretjerano čišćenje – Ako ste primijetili da se vaš ljubimac fokusira na jedno određeno područje prilikom čišćenja, možda pokušava ublažiti bol.
- Promjene u prehrambenim navikama – Ako kućni ljubimci počnu jesti manje ili su manje osjetljivi na uobičajene poslastice, to bi moglo biti zbog osjećaja boli i nelagode.
- Promjene u navikama spavanja – Ako je vaš ljubimac noću nemirniji nego inače ili letargičniji tijekom dana, to je potencijalni znak suočavanja s kontinuiranom boli.
- Promjene u navikama pijenja – Pretjerana žeđ može biti znak da ljubimac pati od boli i nelagode.
- Male promjene u pokretljivosti – Mogu biti suptilne, ali ako vaš ljubimac nije toliko energičan u pokretima, kreće se sporije ili je manje zainteresiran za šetnje i igru, to bi mogao biti znak problema s boli.
“Kao veterinarski timovi, želimo se brinuti za potrebe kućnih ljubimaca o kojima skrbimo i osigurati im dug, bezbolan i sretan život s obiteljima koje se o njima brinu. Provjera mobilnosti pomaže u ranijem prepoznavanju problema i nadamo se da ih je tada lakše liječiti. Mnoga stanja zglobova vrlo su lako upravljiva kada se rano otkriju i mogu pomoći spriječiti potrebu za invazivnijim tretmanima”, poručila je veterinarka Littlehales.
