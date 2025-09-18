Pet znakova upozorenja koji upućuju na to da vaš pas pati

“Nije iznenađenje da vlasnici kućnih ljubimaca žele znati boluju li njihove životinje. To je jedna od najvećih briga s kojima se suočavaju. Istina je da kućni ljubimci nevjerojatno dobro skrivaju ako pate od kronične boli. No, mnogi vlasnici pretpostavljaju da će njihova mačka ili pas cviljeti ili pokazivati očite znakove; nažalost, to često nije slučaj. Zato su redoviti pregledi i razumijevanje suptilnijih promjena u ponašanju toliko važni”, navela je.