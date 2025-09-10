Zašto psi često imaju drhtavice koje ne mogu lako kontrolirati?

Drhtavica je posebno izražena kod pasmina s tankom dlakom i malo tjelesne masti kao što su hrtovi ili dobermani. Čak i na temperaturama od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih nekim psima može biti hladno, pogotovo ako je vrijeme vlažno ili kišovito. Ako se drhtanje ne zaustavi ni nakon što ste utoplili psa, korisno je potražiti savjet veterinara.