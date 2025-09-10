Zašto psi često imaju drhtavice koje ne mogu lako kontrolirati?

Drhtavica je česta pojava kod pasa koja može zabrinuti vlasnike, a uzroci ove pojave su raznoliki.
Oglas
Iako je povremeno drhtanje normalno, za vlasnike je ključno prepoznati kada ono postaje znak za uzbunu i posjet veterinaru, piše The Spruce Pets, a prenosi klix.
Razumijevanje mogućih razloga može pomoći da utvrdite postoji li problem i kako najbolje pomoći svom ljubimcu. Ako je drhtanje nova pojava, ometa normalne aktivnosti vašeg psa ili je popraćeno drugim simptomima poput povraćanja, korisno je posavjetovati se s veterinarom.
Drhtavica je posebno izražena kod pasmina s tankom dlakom i malo tjelesne masti kao što su hrtovi ili dobermani. Čak i na temperaturama od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih nekim psima može biti hladno, pogotovo ako je vrijeme vlažno ili kišovito. Ako se drhtanje ne zaustavi ni nakon što ste utoplili psa, korisno je potražiti savjet veterinara.
Vlasnici manjih pasmina često primjećuju da se njihovi psi tresu bez očitog razloga. Stručnjaci vjeruju da je to povezano s time što je manjim psima češće hladno ili su skloniji tjeskobi. Ako je drhtanje izraženo, pogoršava se u stresnim situacijama ili ometa psa u svakodnevnim aktivnostima, veterinar može dijagnosticirati sindrom tremora koji se može liječiti.
Drhtanje može biti i znak ozljede
Drhtanje također može biti znak boli, ozljede ili slabosti mišića. Ako primijetite da se psu trese noga nakon duge šetnje ili je drhtanje popraćeno smanjenom aktivnošću, to može upućivati na problem. Tremor se može pogoršati ako dodirnete bolno područje.
Osim toga, jake emocije mogu biti uzrok drhtanja. Ako se vaš pas trese samo u određenim situacijama, vjerojatno je riječ o emocionalnoj reakciji. Iako je uzrok ponekad sreća i uzbuđenje, preporučljivo je raditi na tome da se pas osjeća opuštenije, po potrebi uz pomoć stručnjaka za ponašanje životinja.
Može biti i simptom ozbiljnih stanja
Drhtanje može biti i simptom ozbiljnih zdravstvenih stanja. Zbog svega toga, važno je pratiti i druge promjene u ponašanju, apetitu i probavi. Ako se drhtanje pojavi iznenada i popraćeno je drugim simptomima, hitan odlazak veterinaru je neophodan.
Uz to, gutanje toksina jedan je od najopasnijih uzroka drhtavice i zahtijeva hitnu veterinarsku intervenciju. Ako sumnjate da je vaš pas pojeo nešto otrovno, korisno je odmah ga odvesti veterinaru jer toksini mogu brzo izazvati opasno stanje.
Prevencija drhtanja ovisi o uzroku. Korisno je psa držati na toplom, osigurati mu mirno okruženje, vježbati s njim i paziti da ne dođe u kontakt s otrovnim tvarima. Ipak, neki su psi genetski skloniji drhtanju i kod njih prevencija nije uvijek moguća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas