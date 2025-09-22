Živite u stanu? Ovo su najbolje pasmine pasa za vas

Dobre vijesti za one koji žive u malim domovima ili stanovima i žele psa. Unatoč vašim brigama, stručnjaci su otkrili da zapravo možete imati vlastitog ljubimca. Iako biste trebali biti oprezni pri odabiru novog psećeg prijatelja, uz odgovarajuću skrb možete u kratkom vremenu imati psa koji trčkara vašim domom, bez obzira na njegovu veličinu.
Govoreći za Express, Anna Robertson, veterinarska tehničarka u Butternut Boxu, rekla je: "Mnogi ljudi pretpostavljaju da život u malom prostoru znači da ne mogu imati psa, ali to jednostavno nije istina. Ključ je odabrati pravu pasminu za vaš stil života i prostor, a ne samo uzeti najmanjeg psa kojeg možete naći. Neke male pasmine zapravo mogu biti zahtjevnije od većih, mirnijih pasa."
Cavalier King Charles španijel
"To su iznimno prilagodljivi psi koji su doista sretni u manjim prostorima”, kaže Anna. "Nježni su, relativno tihi i ne zahtijevaju pretjeranu količinu aktivnosti — obično su dovoljna dva umjerena izlaska i malo igre u kući. Njihov smiren temperament čini ih izvrsnima za život u stanu, a općenito su dobri s susjedima i posjetiteljima.”
Francuski buldog
"Francuzi" su odličan izbor za stanare jer obično nisu visokoenergična pasmina i imaju tendenciju minimalno lajati. Također zahtijevaju malo njege dlake, što ih čini pogodnima za one s užurbanim rasporedom.
Ipak, Anna upozorava: "Vlasnici moraju paziti na njihovo disanje — ovi se psi lako pregrijavaju, pa je klimatizacija ljeti i izbjegavanje pretjeranog napora ključno.
Bostonski terijer
Ponekad poznat i kao "američki džentlmen", bostonski terijeri izuzetno se dobro prilagođavaju životu u manjim prostorima. Inteligentni su i lako se dresiraju, što ih čini savršenima za život u stanu, gdje je poželjno da vaš psić ima dobar opoziv i kućno ponašanje.
Anna je dodala da će dnevna šetnja i mala mentalna stimulacija osigurati da vaš bostonski terijer bude potpuno zadovoljan životom u vašem malom domu.
Mops
Stručnjakinja kaže: "Mopsi su prirodno društveni i prilagodljivi, što ih čini izvrsnim sustanarima u stanovima. Poput francuskih buldoga, mogu imati poteškoća s disanjem, pa ih vlasnici trebaju pratiti po vrućem vremenu i izbjegavati pretjerano vježbanje. Njihova prijateljska narav znači da se obično dobro slažu sa susjedima, što je važno u životu na malom prostoru.”
Shih Tzu
Budući da su shih tzui doslovno uzgojeni da budu pratnja, ne iznenađuje da su prilično prikladni za život u zatvorenom. Anna dodaje: "Općenito su tihi, što će susjedi cijeniti, a njihove su potrebe za kretanjem umjerene. Kompromis je njega — potrebno ih je redovito četkati i profesionalno uređivati svakih 6–8 tjedana.”
A što je s drugim pasminama?
Iako je ovih pet tipično najprikladnije za male kuće i stanove, Anna objašnjava da to ne mora uvijek biti tako. Kaže: "Vidjela sam njemačke doge koje su savršeno zadovoljne u stanovima jer su prirodno mirne, i sićušne terijere koji su potpuno neprikladni jer su vrlo energični i vokalni."
"‘Umoran pas je dobar pas’, bez obzira na vaš životni prostor, stoga se pobrinite da možete zadovoljiti njihove potrebe za kretanjem. U životu na malom prostoru osnovna dresura postaje apsolutno ključna. Vašem psu treba pouzdana higijena u domu, dobar opoziv i trebao bi reagirati na naredbu ‘tiho’. Socijalizacija je jednako važna — vaš će pas redovito susretati susjede, dostavljače i druge stanare."
