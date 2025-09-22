Više ne morate gubiti vrijeme na šalteru: HZMO ima novu e-Uslugu

Od danas je dostupno izdavanje elektroničke Potvrde o prvom zaposlenju, kojom se obveznicima – poslodavcima pravnim i fizičkim osobama omogućava podnošenje zahtjeva i izdavanje navedene potvrde, radi korištenja olakšica prema propisima o obveznim doprinosima, obavijestio je HZMO.
Podsjećamo da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima (NN 152/24) od 1. siječnja 2025. izmijenjena definicija „osobe koja se prvi put zapošljava“ iz članka 7. točke 31. Zakona o doprinosima. Osoba koja se prvi put zapošljava po osnovi ugovora o radu je fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Za takvu osobu poslodavac je obvezan osigurati dokaz, odnosno potvrdu HZMO-a. Naime, poslodavac koji od 1. siječnja 2025. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja se prvi put zapošljava, oslobođen je plaćanja doprinosa na osnovicu (obvezno zdravstveno osiguranje – 16,5 %) u trajanju od jedne godine od dana sklapanja ugovora.
Uvođenjem ove e-Usluge HZMO podupire razvoj digitalnih rješenja koja poslodavcima olakšavaju poslovanje i stvaraju učinkovitije i transparentnije administrativno okruženje u skladu s Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva Vlade Republike Hrvatske za 2024. i 2025. godinu, napisali su.
