Više ne morate gubiti vrijeme na šalteru: HZMO ima novu e-Uslugu

Podsjećamo da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima (NN 152/24) od 1. siječnja 2025. izmijenjena definicija „osobe koja se prvi put zapošljava“ iz članka 7. točke 31. Zakona o doprinosima. Osoba koja se prvi put zapošljava po osnovi ugovora o radu je fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.