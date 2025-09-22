Oglas

Poruka Zapadu?

Putin upozorio: Spremni smo odgovoriti na bilo koje prijetnje

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 14:55
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council at the Kremlin in Moscow, Russia September 22, 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS / Alexander Kazakov

Rusija je spremna odgovoriti na bilo koje prijetnje, izjavio je predsjednik Vladimir Putin, dodajući da Moskva i dalje podržava diplomatski put za ublažavanje napetosti unatoč destruktivnim politikama Zapada.

Govoreći uoči sastanka Vijeća sigurnosti u ponedjeljak, Putin je podigao uzbunu u vezi s "ekstremnom opasnošću daljnjeg pogoršanja" geopolitičke situacije, posebno usred sukoba u Ukrajini.

Dodao je da je, iako je Rusija ponudila "konkretne ideje“ za ispravljanje ove putanje, te "opomene i inicijative nisu dobile jasan odgovor.“

"Ne bi trebalo biti nikakve sumnje u ovo: Rusija je sposobna odgovoriti na bilo koje postojeće i novo-nastajuće prijetnje. Odgovarati ne riječima, nego primjenom… vojno-tehničkih mjera,“ upozorio je Putin, prenosi Russia Today.

Napomenuo je odluku Moskve da prošlog mjeseca napusti jednostrani moratorij na raspoređivanje kopnenih projektila srednjeg i kraćeg dometa, opisujući to kao "prisilan korak“ izazvan potrebom da se suprotstavi planovima za raspoređivanje američkih i drugih zapadnih projektila u Europi i azijsko-pacifičkoj regiji.

"Nismo zainteresirani za daljnje povećavanje napetosti"

Putin je, međutim, naglasio da Rusija nije zainteresirana za huškanje na rat i zveckanje oružjem. "Uvjerljivi smo u pouzdanost i učinkovitost naših nacionalnih snaga odvraćanja, ali u isto vrijeme nismo zainteresirani za daljnje povećavanje napetosti ili poticanje utrke u naoružanju.“

Dodao je da je Rusija uvijek davala prednost "političkim i diplomatskim metodama za održavanje međunarodnog mira, temeljenim na načelima jednakosti, nedjeljivosti sigurnosti i međusobnog uvažavanja interesa.“

Putin je naznačio da je Moskva spremna produžiti Ugovor Novi START iz 2010., posljednji preostali sporazum o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a, koji istječe u veljači. On ograničava svaku stranu na ne više od 1.550 raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih sustava za isporuku, te predviđa inspekcije i razmjene podataka za provjeru usklađenosti.

Ova inicijativa, rekao je Putin, „mogla bi značajno pridonijeti stvaranju atmosfere pogodnije za suštinski strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama.“

Teme
Rusija Vladimir Putin Zapad

