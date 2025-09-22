Putin upozorio: Spremni smo odgovoriti na bilo koje prijetnje

Putin je naznačio da je Moskva spremna produžiti Ugovor Novi START iz 2010., posljednji preostali sporazum o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a, koji istječe u veljači. On ograničava svaku stranu na ne više od 1.550 raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih sustava za isporuku, te predviđa inspekcije i razmjene podataka za provjeru usklađenosti.