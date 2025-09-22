Putin upozorio: Spremni smo odgovoriti na bilo koje prijetnje

Rusija je spremna odgovoriti na bilo koje prijetnje, izjavio je predsjednik Vladimir Putin, dodajući da Moskva i dalje podržava diplomatski put za ublažavanje napetosti unatoč destruktivnim politikama Zapada.
Govoreći uoči sastanka Vijeća sigurnosti u ponedjeljak, Putin je podigao uzbunu u vezi s "ekstremnom opasnošću daljnjeg pogoršanja" geopolitičke situacije, posebno usred sukoba u Ukrajini.
Dodao je da je, iako je Rusija ponudila "konkretne ideje“ za ispravljanje ove putanje, te "opomene i inicijative nisu dobile jasan odgovor.“
"Ne bi trebalo biti nikakve sumnje u ovo: Rusija je sposobna odgovoriti na bilo koje postojeće i novo-nastajuće prijetnje. Odgovarati ne riječima, nego primjenom… vojno-tehničkih mjera,“ upozorio je Putin, prenosi Russia Today.
Napomenuo je odluku Moskve da prošlog mjeseca napusti jednostrani moratorij na raspoređivanje kopnenih projektila srednjeg i kraćeg dometa, opisujući to kao "prisilan korak“ izazvan potrebom da se suprotstavi planovima za raspoređivanje američkih i drugih zapadnih projektila u Europi i azijsko-pacifičkoj regiji.
"Nismo zainteresirani za daljnje povećavanje napetosti"
Putin je, međutim, naglasio da Rusija nije zainteresirana za huškanje na rat i zveckanje oružjem. "Uvjerljivi smo u pouzdanost i učinkovitost naših nacionalnih snaga odvraćanja, ali u isto vrijeme nismo zainteresirani za daljnje povećavanje napetosti ili poticanje utrke u naoružanju.“
Dodao je da je Rusija uvijek davala prednost "političkim i diplomatskim metodama za održavanje međunarodnog mira, temeljenim na načelima jednakosti, nedjeljivosti sigurnosti i međusobnog uvažavanja interesa.“
Putin je naznačio da je Moskva spremna produžiti Ugovor Novi START iz 2010., posljednji preostali sporazum o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a, koji istječe u veljači. On ograničava svaku stranu na ne više od 1.550 raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih sustava za isporuku, te predviđa inspekcije i razmjene podataka za provjeru usklađenosti.
Ova inicijativa, rekao je Putin, „mogla bi značajno pridonijeti stvaranju atmosfere pogodnije za suštinski strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama.“
