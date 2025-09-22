Šokantna Putinova strategija: Vojnici zaraženi smrtonosnim bolestima na prvim linijama kod Pokrovska

"Putin je spreman na sve. Slanje ljudi u klaonicu dio je njegove strategije, a Pokrovsk jest klaonica“, kaže on. „Ratovi se ne dobivaju samo na frontu – gube se i u bolnicama, na sanitetskim točkama i kroz sposobnost vojske da svoje ljude održi zdravima. Ruska vojska sada ne gubi samo krv, nego i sposobnost.“