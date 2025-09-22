"Ništa nije zabranjeno“
Šokantna Putinova strategija: Vojnici zaraženi smrtonosnim bolestima na prvim linijama kod Pokrovska
Prema tvrdnjama ukrajinskih vojnih analitičara, Rusija je formirala jedinice sastavljene od vojnika zaraženih HIV-om, hepatitisom i drugim teškim bolestima i poslala ih u borbu.
Ti vojnici nose posebne trake na rukama koje ih označavaju kao bolesne, a viđeni su na prvim linijama kod Pokrovska – ključnog logističkog čvorišta u istočnoj Ukrajini koje je mjesecima meta žestokih i iscrpljujućih ruskih napada, piše The Telegraph, a prenosi nova.rs.
„Trenutačno postoje informacije da te jedinice sudjeluju u borbama na najvrućoj točki fronta – kod Pokrovska“, izjavio je Dmytro Zmailo , izvršni direktor ukrajinskog Centra za sigurnost i suradnju (USCC), organizacije bliske vojsci.
On dodaje da formiranje ovih jedinica pokazuje koliko je duboka zdravstvena kriza u redovima ruske vojske, gdje naglo raste broj slučajeva HIV-a, hepatitisa i tuberkuloze. Nedavno je u jednoj jedinici izbila i smrtonosna hemoragijska groznica, bolest od koje oboljeli doslovno krvare iz očiju, a čak su i ruski mediji počeli govoriti o „skrivenoj epidemiji“ koja pogađa vojsku.
Prema podacima USCC-a, „zaražene jedinice“ osnovane su unutar 1435. i 1437. motorizirane pukovnije, koje pripadaju 27. i 15. brigadi. Prije slanja na front prošle su obuku u okupiranim dijelovima Ukrajine – Hersonu, Zaporižju i na Krimu.
Ukrajinski vojnici svjedočili su da su se u Pokrovsku susretali s neprijateljem koji nosi karakteristične trake. Podsjeća se i da je još 2022. Wagnerova skupina počela regrutirati zatvorenike oboljele od HIV-a i hepatitisa, nudeći im antivirusne lijekove kao oblik plaće. Oni s HIV-om nosili su crvene narukvice, a oboljeli od hepatitisa bijele.
"Zaražene jedinice opremljene su slično kao i ostale ruske vojne jedinice. Zapravo, njihova razina opskrbe je identična – i prilično niska“, rekao je Zmailo za The Telegraph.
Ukrajinska obavještajna služba GUR ranije je tvrdila da je ministar obrane Andrej Belousov naredio da se hepatitis C ukloni s popisa bolesti koje onemogućavaju vojnu službu, čime je tisućama zaraženih zatvorenika otvoren put ka frontu, piše Telegraph.
Stručnjaci upozoravaju da prisutnost bolesnih vojnika na frontu stvara psihološki pritisak i rizik od širenja infekcija.
Britanski pukovnik u mirovini i stručnjak za kemijsko oružje Hamish de Breton-Gordon ocjenjuje da slanje ovakvih jedinica pokazuje Putinovu očajničku želju da zauzme Pokrovsk, grad od strateške važnosti.
"Putin je spreman na sve. Slanje ljudi u klaonicu dio je njegove strategije, a Pokrovsk jest klaonica“, kaže on. „Ratovi se ne dobivaju samo na frontu – gube se i u bolnicama, na sanitetskim točkama i kroz sposobnost vojske da svoje ljude održi zdravima. Ruska vojska sada ne gubi samo krv, nego i sposobnost.“
Stope HIV-a među ruskim trupama u Ukrajini naglo su porasle – broj vojnika zaraženih ovim virusom krajem 2023. bio je dvadeset puta veći nego na početku rata, navodi analiza Carnegie centra.
Smatra se da je više čimbenika dovelo do ovakve eksplozije bolesti, uključujući i okretanje vojnika drogama.
Prema riječima Dmitra Zmaila, korištenje nesteriliziranih medicinskih instrumenata od strane ruskih liječnika, posebno višestruka uporaba šprica za anesteziju, značajno je pridonijelo širenju HIV-a.
Međutim, prisutnost tolikog broja bolesnih vojnika na bojištu predstavlja i izravnu prijetnju ukrajinskim snagama, upozoravaju stručnjaci.
"Prisutnost bolesnih Rusa na bojištu može stvoriti moralni i psihološki pritisak zbog bliskog kontakta s takvim neprijateljem, a također primorava ukrajinsku vojsku da bude dodatno oprezna i da vodi računa o svom zdravlju i sigurnosti“, objasnio je Zmailo.
