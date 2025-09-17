Stručnjak upozorava
Ovih 10 pasmina pasa osobe s određenim stanjem ne bi trebale imati
Stručnjak za pse govorio je o deset pasmina pasa koje najvjerojatnije uzrokuju probleme osobama koje imaju alergije.
Psi su čovjekovi najbolji prijatelji, ali osobama s alergijama mogu biti problematični. Određene pasmine sklonije su izazivanju alergijskih reakcija od drugih. Neke se pasmine smatraju hipoalergenima i mogu biti bolji izbor za osobe s alergijama. Mnogi misle da manje dlake na psu znači da je bolji izbor za alergičare, no dlaka nije glavni problem, prenosi Express.
Proteini u psećoj peruti (ljuštice mrtve kože), slini i urinu ono su što potiče alergije. Svi psi stvaraju perut koja se lijepi za dlaku. Stoga pasmine koje jako linjaju ostavljaju više peruti u domu. Pasmine koje jako sline također su problematične jer slinom šire alergene, što stvara poteškoće osobama sklonima alergijama. Sljedećih 10 popularnih pasmina najvjerojatnije će potaknuti alergijske reakcije, prema Spruce Petsu:
Baset (Basset Hound)
Baseti su slatki, umiljati i blage naravi, ali znaju biti tvrdoglavi. Nisu dobar izbor za alergičare jer imaju velike obraze i kožne nabore. Osim toga, mnogo sline ostavljaju po površinama i koži.
Doberman pinčer (Doberman Pinscher)
Dobar izbor za one koji traže dresiranog čuvara, ali ne i za alergičare. Veliki su psi koji proizvode više dlake i peruti te su skloniji kožnim osjetljivostima od prosjeka, što ostavlja puno peruti po domu.
Njemački ovčar (German Shepherd)
Odani, željni udovoljiti i hrabri, pa su vrlo popularni. No dvaput godišnje intenzivno mijenjaju dlaku i stvaraju puno peruti, što može pokrenuti alergije.
Sibirski haski (Siberian Husky)
Još jedna velika pasmina s puno dlake. Ostavlja mnogo dlaka po kući, što izaziva probleme alergičarima. Gusta dlaka štiti ih u domovini na hladnoći, ali u prigradskom okruženju može biti problem za one osjetljive na perut.
Labrador retriver (Labrador Retriever)
Omiljeni obiteljski pas s gustom dvostrukom dlakom koja se snažno linja. Kupanje i plivanje mogu pomoći smanjiti perut i ublažiti tegobe.
Pekinzer (Pekingese)
Privržen i živahan, vrlo cijenjen kućni ljubimac. No njegova duga, linjajuća dlaka predstavlja problem alergičarima, a pasmina zna biti tvrdoglava pri treningu.
Mops (Pug)
Sladak je i kratkodlak, pa biste mogli pomisliti da je dobar izbor za alergičare. No ravan njuškasti dio često skuplja slinu oko čeljusti, što stvara problematične alergene. Mopsi su skloni osjetljivoj koži i alergijama, što dovodi do suhe kože i još više peruti.
Bernardinac (Saint Bernard)
Ovi dobri divovi golemi su i imaju puno dlake. Što je pas veći, to proizvodi više peruti; već jedan bernardinac u kući može izazvati probleme. Jako se linjaju, šireći perut posvuda, a uz to i obilno sline – loša kombinacija za alergičare.
Bokser (Boxer)
Poznati su po tome da puno sline. Uz to, tijekom cijele godine ispuštaju kratku dlaku punu peruti, što je velika crvena zastavica za alergičare.
Koker španijel (Cocker Spaniel)
Imaju prekrasnu, dugu dlaku koja ispušta perut, a nažalost i skloni su slinjenju. Ova pasmina sklona je i kožnim alergijama, što dodatno povećava količinu peruti u zraku.
Kovrčave pasmine, uključujući pudle, bolji su izbor za osobe koje pate od alergija i u pravilu ne sline toliko kao pasmine navedene u ovom članku.
