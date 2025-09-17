Ovih 10 pasmina pasa osobe s određenim stanjem ne bi trebale imati

Psi su čovjekovi najbolji prijatelji, ali osobama s alergijama mogu biti problematični. Određene pasmine sklonije su izazivanju alergijskih reakcija od drugih. Neke se pasmine smatraju hipoalergenima i mogu biti bolji izbor za osobe s alergijama. Mnogi misle da manje dlake na psu znači da je bolji izbor za alergičare, no dlaka nije glavni problem, prenosi Express.