Obišla je tri Lidlove trgovine za jedan proizvod: Kupci se otimaju za njega već u 8 ujutro



„Meni su gyoze vrhunske, kao i ramen te miso juha u lončiću — samo je staviš u mikrovalnu… wakame, sushi, oni trokutići s lososom, mochi od crnog sezama“, navela je jedna korisnica, dok su joj drugi samo potvrdili i dodali još wok umake, čips od jastoga i instant rezance s kozicama.