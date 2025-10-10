Obišla je tri Lidlove trgovine za jedan proizvod: Kupci se otimaju za njega već u 8 ujutro

Lidl trgovine očito su vrlo popularne među kupcima, barem sudeći po raspravama na raznim forumima. Naravno, među komentatorima ima i nezadovoljnih, ali čini se da pojedine tematske ponude izazivaju pravo oduševljenje — barem prema jednoj raspravi koja se pojavila na popularnom forumu Reddit.
Oglas
„Obišla“ tri Lidla: ljudi se doslovno otimaju za njega već u 8 ujutro
Možda biste pomislili da su gužve u trgovinama zbog određenih proizvoda stvar prošlosti, ali više biste se ne mogli prevariti.
Jedan korisnik postavio je zanimljivo pitanje: „Koji vam je Lidlov tematski tjedan najdraži i što tada najviše kupujete?“
Odgovori koji su uslijedili bili su doista zanimljivi — pokazalo se da su kupci oduševljeni Parkside proizvodima
„Bitka četvrtkom ujutro da uhvatiš željeni Parkside alat nevjerojatna je“, napisao je jedan komentator.
Jedna gospođa dodala je da je zbog seta ključeva obišla tri Lidla i pronašla ga tek u zadnjem. Objasnila je i da problem nije bio u potražnji, nego u tome što proizvod uopće nije stigao u sve trgovine.
Obožavatelji američkog i azijskog tjedna
No, nije samo alat taj koji privlači kupce — mnogi su pohvalili ponudu tijekom azijskog tjedna.
„Meni su gyoze vrhunske, kao i ramen te miso juha u lončiću — samo je staviš u mikrovalnu… wakame, sushi, oni trokutići s lososom, mochi od crnog sezama“, navela je jedna korisnica, dok su joj drugi samo potvrdili i dodali još wok umake, čips od jastoga i instant rezance s kozicama.
Javili su se i obožavatelji američkog tjedna.
„Predoziram se glupostima i oporavljam do sljedećeg američkog tjedna“, iskreno je priznao jedan kupac. Drugi je dodao: „Za američki tjedan košaru napunim javorovim sirupom, za grčki tjedan kupim lisnato tijesto, a za talijanski — tjesteninu.“
Neki proizvodi očito su toliko traženi da ih je gotovo nemoguće pronaći, što potvrđuje iskustvo jednog korisnika: „Nikako ne mogu naći smjesu za američke palačinke. Razgrabe je u trenu“, napisao je.
Tematski tjedni kao zlatna žila
Očito je da su tematski tjedni u trgovačkim lancima prava „zlatna žila“ za kupce. Tada se mogu pronaći proizvodi koji inače nisu stalno dostupni, a mnogi vole pripremati malo drugačije obroke pa posežu za specifičnim sastojcima.
I zaista — ako volite azijsku hranu, vrijedi se požuriti čim krene taj tjedan, jer se mnogi proizvodi rasprodaju vrlo brzo — i lako možete ostati praznih ruku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas