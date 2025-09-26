Ovo su tri najneposlušnije pasmine koje su najteže za dresuru

Ako razmišljate o tome da nabavite psa, trebali biste odabrati onoga kojeg je lako dresirati.
Oglas
Istraživanje pasmina je ključno i samo slijedeći nekoliko jednostavnih savjeta možete osigurati da ćete imati kućnog ljubimca koji je kompatibilan s vašim načinom života.
S tim u vezi, trener pasa Tom Davis podijelio je tri najteže pasmine za dresuru, piše Klix.
Kao prvu pasminu koje je najteže dresirati naveo je Shibu Inu. Kaže da su započeli kao lovački psi za sitnu divljač poput zečeva. Kaže da je ova vrsta tvrdoglava i opisuje kako će ovoj pasmini trebati stalna pažnja vlasnika.
"Shibe su prekrasna, ljupka stvorenja, potiču iz Japana, ali su izuzetno osjetljive, više su nalik mačkama nego bilo kojoj drugoj pasmini s kojom sam ikada radio", naveo je.
Druga pasmina na njegovom popisu je sibirski haski. Ističe da ovi psi ponekad vrište i mogu biti tvrdoglavi kada ih vlasnik zamoli da učine nešto što ne žele.
"Sibirski haski je radni pas, ali nije pas koji želi poslušnost. Oni su vrlo lijepi i vrijedni psi, ali samo u stvarima koje žele raditi", objasnio je Davis.
Treća i posljednja na popisu je njemačka doga. Kaže da ova pasmina pasa ne voli raditi neke stvari koje bi vlasnici možda trebali učiniti te da veliki pas može postati agresivan, što može postati "prava noćna mora".
"Ovo će izazvati određene kontroverze jer ljudi vole njemačke doge i to je popularna pasmina", poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas