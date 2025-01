Doktor za rock ‘n’ roll se javio iz bolnice nakon amputacije noge

Podijeli :

Milić Vukašinović, bivši bubnjar legendarne jugoslavenske rock grupe Bijelo dugme, već je nekoliko mjeseci bio u lošem zdravstvenom stanju, no sada je otpušten iz bolnice.

Milić Vukašinović posljednjih se godinu dana borio za svoje zdravlje, no sada se oglasio nakon što mu je amputirana noga.

Trenutačno je na rehabilitaciji, ali je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se smiješi i pokazao da ne gubi nadu.

“Evo me u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i kad mi noga bude gotova, slikat ću obje noge i nećete znati koja je koja”, rekao je Milić.

Vukašinović se već ranije oglasio nakon što mu je amputirana noga.

“Evo me u raju. U vašoj sam bolnici, operirali su mi nogu, amputirali su mi nogu iznad koljena. Krenulo je sve gore, dva mjeseca sam trpio strašne bolove, nadajući se da će možda barokomora ili elektromagnetski valovi nešto učiniti, toplice, sve sam sama probao, stopalo nije mrdnulo. Od tih bolova se može poludjeti i onda da ne bih bio lud, ne bih mogao svirati i biti doktor za rokenrol, došao sam ovdje da sebi odsječem nogu i onda ću biti doktor za rock and roll i idol mladih. Neće me ovo ubiti u pojam. Da nije Suzane, ne bih ja bio živ”, rekao je ranije Milić za “Blic”.

