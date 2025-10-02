Donald Trump iz SAD-a donio poseban poklon za Kate Middleton

Dar koji su Trumpovi pripremili za Kate Middleton dodatno je naglasio ulogu princeze u cijelom posjetu. Osim što je s princom Williamom osobno dočekala predsjednika i prvu damu, Kate je sjedila uz Donalda Trumpa tijekom svečane državne večere u Windsoru, gdje ju je on opisao kao sjajnu, zdravu i prekrasnu. Princeza od Walesa sudjelovala je i u nizu protokolarnih aktivnosti s gostima, uključujući samostalni nastup uz Melaniju u Frogmore Gardensu.