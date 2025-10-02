Donald Trump iz SAD-a donio poseban poklon za Kate Middleton

Kralj Charles III i kraljica Camilla poklonili su Trumpovima posebno izrađeni kožni uvez, nastao u radionici Kraljevskog uvezačkog obrta u Windsoru, u povodu nadolazeće 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti. Američki predsjednički par dobio je i zastavu koja se vijorila nad palačom na dan Trumpove inauguracije, a Melania je među brojnim darovima primila i unikatnu torbicu britanske dizajnerice Anye Hindmarch.
Trumpovi su, s druge strane, kralju Charlesu darovali repliku mača predsjednika Eisenhowera, kao simbol povijesnog savezništva tijekom Drugog svjetskog rata i trajnog prijateljstva dviju nacija. Kraljici Camilli pripao je Tiffanyjev vintage broš ukrašen rubinima i dijamantima, dragim kamenjem koji obilježava godinu njihova rođenja, dok je poseban trenutak izazvao dar za Kate Middleton - Tiffanyjeva vintage narukvica od srebra s horoskopskim motivom, dizajn slavne Else Peretti, prenosi Tatler.
Odabir nakita njujorškog brenda Tiffany nije bio slučajan, jer američki predsjednici tradicionalno biraju upravo njihove komade za državne posjete. Tako su i predsjednici Kennedy, Reagan, Obama i Biden kraljevskoj obitelji uvijek darivali poklone s potpisom ove prestižne američke kuće.
Dar koji su Trumpovi pripremili za Kate Middleton dodatno je naglasio ulogu princeze u cijelom posjetu. Osim što je s princom Williamom osobno dočekala predsjednika i prvu damu, Kate je sjedila uz Donalda Trumpa tijekom svečane državne večere u Windsoru, gdje ju je on opisao kao sjajnu, zdravu i prekrasnu. Princeza od Walesa sudjelovala je i u nizu protokolarnih aktivnosti s gostima, uključujući samostalni nastup uz Melaniju u Frogmore Gardensu.
