Famozni PIN odlazi u povijest? Transakcije bi uskoro trebale izgledati puno drukčije

Princip je jednostavan: pri svakoj transakciji kartica i terminal već razmjenjuju radio signale. Istraživači su iskoristili te signale i dodali male zavojnice na uređaj. To stvara sitne promjene u magnetskom polju koje omogućuju prepoznavanje je li kartica pomaknuta ulijevo ili je kratko dotaknuta. Računalni program povezuje te promjene s odgovarajućim pokretima. Tako se mogu prepoznati čak devet različitih pokreta – uključujući brisanje u četiri smjera, dvostruki dodir i kratko pomicanje. U testiranjima, sustav je postigao točnost veću od 90%.