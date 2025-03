Favoritkinju Eurosonga razljutili organizatori zbog cenzure: “Traže da promijenim nastup”

Podijeli :

Predstavnice Finske Erika Vikman u intervjuu je prozvala Europsku radiotelevizijsku uniju zbog pritiska na cenzuriranje svog nastupa za pjesmu "Ich komme".

Jedna od glavnih favorita za pobjedu na Eurosongu, Finkinja Erika Vikman izazvala je reakcije na internetu nakon što je optužila Europsku radiotelevizijsku uniju (EBU) za cenzuru.

32-godišnja pjevačica, koja će ovu nordijsku zemlju predstaviti s pjesmom “Ich komme” koja slavi žensku seksualnost, izjavila je kako su iz EBU-a zatražili da smanji cijelu seksualnu prirodu svog nastupa, s kojim je odnijela uvjerljivu pobjedu na “Uuden Musiikin Kilpailu”, finskoj Dori.

“Nije to samo jedna stvar, to je sve. Moja odjeća, o čemu je pjesma, kako se krećem na pozornici. EBU kaže da sam preseksualna. Žele da sakrijem svoju stražnjicu”, riječi su Vikman u intervjuu za Expressen. “Moram igrati po njihovim pravilima i promijeniti svoju odjeću. No ovo je sve pomalo dvosmisleno – mislie da je problem s mojim nastupom to što je previše, ali cijela stvar je u tome da budem previše.”

Glavna i odgovorna osoba finske delegacije Anssi Autio je pak izjavio kako EBU nije tražio promjene, no da je bilo rasprava i da nije bilo izravnih naredbi o nužnim promjenama.

Međutim, Vikman je svoje izjave dodatno pojasnila na Instagramu, otkrivši kako je EBU uistinu tražio promjene, pogotovo u segmentu kostima i nastupa. Isto tako, poručila je kako su početkom tjedna poslali skice novog kostima, no još nisu dobili povratan odgovor, prenosi Dnevnik.hr.

Pjevačica je odlučila ipak sve okrenuti na šalu, tako što je obukla kostim koji ju potpuno prekriva.

Fanovi Eurosonga su stali na stranu Finkinje, optužujući EBU za licemjernost jer su na posljednja dva izdanja neki izvođači imali kostime koji su više otkrivali nego Vikmaničin, a među njima se najviše isticao nastup prošlogodišnjeg britanskog predstavnika Ollyja Alexandera.

