ODLAZAK LEGENDARNOG PJEVAČA

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako se Sarajlije i Zagrepčani opraštaju od Halida Bešlića

N1 Hrvatska
12. lis. 2025. 17:22

Tisuće građana danas se oprašta od Halida Bešlića, legende narodne glazbe koji je 7. listopada preminuo u 72. godini života. Kako bi mu odali posljednju počast i na dostojanstven način se oprostili, deseci gradova u BiH, ali i brojni gradovi u Hrvatskoj, danas su organizirali ispraćaj "kralja narodne glazbe"

Od Sarajeva, Zagreba do Sydneya, danas su se obožavatelji Halida Bešlića okupili kako bi mu odali počast.

Titova ulica u Sarajevu prepuna je Halidovih obožavatelja. Na tisuće njih je došlo ispred Vječne vatre kako bi se oprostili od preminulog pjevača.

N1 BIH
N1 BiH

U Zagrebu su se obožavatelji preminulog pjevača okupili na Zrinjevcu danas u 17 sati, a tada su se u svojim gradovima okupili i Siščani, Riječani, Osječani.

"Ja ću sa svojom harmonikom povesti ljude da na dostojanstven način odamo počast velikanu, najavio je jučer glazbenik Samir Nurkić, a u priloženom videu pogledajte kako je to izgledalo.

Halid Bešlić

